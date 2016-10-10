حوادث بیرجند ۴ کشته و ۶۶ مصدوم بر جای گذاشت

موسی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری ۶۶۳ حادثه در داخل و خارج محدوده شهری در بیرجند رخ داده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۷۹ حادثه در خارج محدوده شهری و ۵۸۴ حادثه نیز در خارج محدوده شهری به وقوع پیوسته است.

میرزایی با بیان اینکه در این حوادث ۳۶۲ نفر با تلاش ماموران آتش نشانی نجات یافته اند، اظهار کرد: این حوادث چهار کشته و ۶۶ مصدوم برجای گذاشته است.

وی از مهار ۲۳۵ حریق در نیمه نخست سال جاری خبر داد و افزود: امید است با رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان شاهد اینگونه حوادث نباشیم.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با اشاره به مهم ترین حوادث دو ماه گذشته بیان کرد: گرفتار شدن جوان ۲۲ ساله در چاه، برخورد یک دستگاه پژو با تیر برق و گرفتار شدن در اتاقک آسانسور را از مهم ترین حوادث است.

وی ادامه داد: گرفتار شدن در اتاقک آسانسور، گیرکردن لباس و اعضای بدن میان اتاقک و چاه آسانسور و سقوط در چاه از جمله حوادثی هستند که شهروندان برخی مواقع با آن رو به رو می شود.

میرزایی اظهار کرد: بروز این حوادث به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی استفاده کنندگان از آسانسور بوده و آشنایی بیشتر شهروندان با نکات ایمنی را می طلبد.

وی با بیان اینکه هنگام سوار شدن و استفاده از آسانسور توجه به ظرفیت و نوع کاربردی آن ضروری است، گفت: همچنین استفاده از آسانسور در هنگام حریق و حادثه ممنوع است.