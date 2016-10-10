قدرتمندتر شدن آسیا در گرو خودباوری، اراده‌ و همگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه و در نشست مجمع گفتگوی همکاری آسیا در بانکوک، که سران و مقامهای ارشد 34 کشور آسیایی در آن حضور داشتند، با دعوت و استقبال از حضور سرمایه‌گذاران آسیایی در ایران، گفت: تهران به دنبال نقشی فعال‌تر در شبکه حمل و نقل آسیا - اروپا است.

رییس جمهور همچنین در خصوص مسایل مهم منطقه افزود: مداخله غیر قانونی قدرت‌ها به تداوم خشونتها و بی رحمی ها دامن زده است.

متن سخنان دکتر روحانی به این شرح است:

بسم‌ الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقای پرایُت چان‌-او-چا، نخست وزیر محترم تایلند؛

رؤسای محترم کشورها و دولت‌ها؛

عالیجنابان؛

در ابتدا مایلم، از دولت تایلند به واسطهء میزبانی دومین اجلاس سران مجمع گفتگوی همکاری آسیا و میهمان‌نوازی گرم و صمیمیِ دولت و مردم تایلند، قدردانی نمایم. امید است با بحث و تبادل‌نظر سازنده، شاهد اعتلا و تقویت بیش از پیش این مجمع به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای آسیایی‌ باشیم.

برای اینجانب مایه خرسندی است که در جمعی سخن می‌گویم که با شعار« آسیای واحد ، توانمندی‌های گوناگون» می‌تواند قاره کهن ما را در مسیر موفقیت روزافزون قرار داده و با چشم انداز 2030 خود، به عنوان آرمان مشترک اعضا، در راه ایجاد جامعه آسیایی گام بردارد؛ چرا که هدف مهم مجمع گفتگوی همکاری آسیا، توانمند سازی جوامع از طریق ارتقاء امنیت، گسترش آموزش، کاهش فقر، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش نقش زنان در مدیریت، و پرداختن جدی و گسترده به مسایل زیست محیطی در گستره آسیا است.

امروز همگان اذعان دارند که هیچ موضوع بین‌المللی، بدون حضور و همکاری تنگاتنگ قدرت‌های آسیایی قابل حل و فصل نیست؛ و در حل معضلات کلان کره زمین همچون تغییرات آب و هوا، بحران محیط زیست، مشکلات اجتماعی مانند: آوارگان، پناه‌جویان، بی سوادی و فقر، این کشورهای آسیایی هستند که به عنوان بازی‌گران عرصه‌ء تحقق امنیت جمعی، نقش آفرینی می‌کنند.

قدرتمندتر شدن آسیا در گرو خودباوری و اراده‌ی مشترک برای همگرایی است. ما باید با گشودن بازارها، تعامل اقتصادی، اصلاح ساختارهای داخلی، شفاف‌سازی‌ و هماهنگی‌های گسترده در حوزه‌های سیاست‌گذاری، گام‌های بلندی در راه اعتلای کیفیت زندگی مردم خود و ارتقای جایگاه آسیا در تعاملات جهانی برداریم.

عالیجنابان؛ خانم‌ها ، آقایان؛

تاریخ طولانی و غنیِ تمدن¬های آسیایی، میراثی بس گرانقدر است؛ آگاهی هرچه بیشتر مردم ما از یکدیگر، گامی مهم در جهت تعالی فرهنگی و امری حیاتی برای امنیت و ثبات درازمدت قاره می‌باشد.

ایران پاره‌ای جدایی ناپذیر از آسیا و دروازه اتصال شرق و غرب است؛ ما ریشه در آسیا داریم؛ و تاریخ، فرهنگ و هنر ما در این قارهء کهن شکل گرفته است. فرهنگ غنی اسلامی، از سرمایه های بینظیر تمدن های آسیا است. ما به این اصل باور داریم که باید با آسیا باشیم، و خود را در آسیا تعریف کنیم.

جمهوری اسلامی ایران، با درک عمیق از اهمیت امنیت و ثبات آسیا، بر این باور است که چالش برانگیز ترین بحران، افراطی گری و خشونتی است که سرتاسر قارهء ما را، از توکیو تا دهلی، و از بغداد و دمشق تا استانبول، درنوردیده است. امنیتِ شرق و غربِ این قاره، از یکدیگر تفکیک ناپذیر است؛ و مداخله قدرتهای خارجی در دوسوی این قاره، تهدیدی کلان برای امنیت همهء ماست. امروز ایران همچون سدی استوار، در مقابل نفوذ و گسترش افراط‌گرایی و تروریسم در این منطقه، ایستاده است و بر این امر پای می‌فشارد که مداخله غیر قانونی قدرت‌ها به تداوم این خشونتها و بی رحمی ها دامن زده است. نمی‌توان از امنیت سخن گفت و عزم توسعه یک‌پارچه داشت، ولی نسبت به فجایع تروریستی در عراق و سوریه و بمباران زنان و کودکان بی‌گناه در یمن و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین بی‌تفاوت ماند. اندیشه آسیایی، سیاست ورزی و گفتگو را عوامل اصلی در حل و فصل خصومت‌ها می داند؛ و مجمع ما در مواجهه با چالش‌های پیش رو باید بر این رویکرد تاکید کند.

خانم‌ها و آقایان؛

خانم‌ها و آقایان؛

جمهوری اسلامی ایران، پس از توافقِ تاریخی هسته‌ای، می‌کوشد با مشارکت در زنجیره تولید، توسعه بازارهای جدید، و تامین پایدار انرژی نقش فعالی در همکاری‌های آسیایی ایفا کند.

ایران، با برخورداری از ظرفیت‌های مهمی چون نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، منابع غنی نفت و گاز، و موقعیت ویژه جغرافیایی؛ دستیابی به رشد اقتصادی به میزان متوسط سالانه 8 درصد را به عنوان هدف میان مدت خود تعیین کرده است.

افزون بر این، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از دیگر اولویت‌های ایران است. در این راستا، ما با دعوت و استقبال از حضور سرمایه‌گذاران آسیایی، زمینه‌های لازم را برای بهره‌مندی مشترک فراهم کرده‌ایم. اقتصاد ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های تحمیلی ‌رشد قابل توجهی را در سال های آینده نوید می دهد.

مزیت جغرافیایی، امنیت و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، در زمینه‌ خطوط ریلی، هوایی و دریایی، ایران را به مسیری مطمئن، برای کریدورهای بین‌المللی تبدیل کرده و جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است تا نقشی فعال‌تر در شبکه حمل و نقل آسیا - اروپا ایفا نماید؛ و از طریق توسعه ظرفیت‌های خود، به زودی به قطب جدید حمل و نقل هوایی و ریلی در غرب آسیا تبدیل گردد.

عالیجنابان؛

یکی دیگر از اهداف مهم این مجمع، گسترش ارتباطات فرهنگی و گردشگری در میان جوامع آسیایی است. ایران، با تکیه بر مواهب طبیعی، فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی، صنعت گردشگری را، به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصادی خود، دنبال خواهد کرد.

تامین پایدار انرژی نیز، از مهمترین چالش‌های تداوم رشد اقتصادی در جهان است. در چنین شرایطی، ایران آمادگی دارد تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های چند جانبه، و با توسعه بخش گاز خود، هم امنیت عرضه انرژی در آسیا را افزایش دهد، و هم با فراهم کردن گاز بعنوان سوخت تمیز و جایگزین، به بهبود شرایط زیست محیطی کمک نماید.

خانمها و آقایان؛

همان‌گونه که امنیت و ثبات، زمینه سازِ توسعه است؛ توسعه، نیز عامل تداوم امنیت و ثبات می‌باشد. از طریق توسعه همه جانبه است که بهبود شرایط زندگی و احترام به تنوع فرهنگی و حقوق انسان‌ها حاصل می‌شود. این مجمع می‌تواند با توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی، و اتصال شرق و غرب آسیا به یکدیگر، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای از آرامش و ثبات در کل قاره، و افق روشنی از زندگی بهتر را برای شهروندان آسیا ترسیم نماید.

عالیجنابان؛

آینده آسیا از آنِ فرزندان ماست و شکوفایی آن، در گرو پ‍یوند پویاتر و پایدارترِ ملتهایِ این قاره می باشد. دولت من علاقمند است بدین منظور، روابط میان جامعه ایرانی و جوامع آسیایی را در عرصه‌های تجاری، علمی، فرهنگی و فن‌آوری گسترش دهد؛ و به عنوان عضوی موثر در مجمع گفتگوی همکاری آسیا، نقش مثبت خود را در راه تبدیل قاره کهن به کانونِ پیشرفتِ جهان، در آینده پیش رو ایفا کند.

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