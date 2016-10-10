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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۸:۵۰

از سوی وزارت بهداشت؛

جزئیات جذب هیات علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

جزئیات جذب هیات علمی جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی اعلام شد

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت از اعلام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در بهمن ماه ۹۵ خبر داد و گفت: مجوز جذب یک هزار نفر در دانشگاه های علوم پزشکی اخذ شد.

دکتر سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان سراسری جذب هیات علمی وزارت بهداشت را در نیمه دوم بهمن ماه ۹۵ منتشر خواهیم کرد.

وی درباره میزان مجوز دریافتی برای جذب هیات علمی گفت: با صحبت هایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و پیش بینی های انجام شده، مجوز جذب یک هزار نفر را دریافت کردیم.

حسینی خاطرنشان کرد: البته این تعداد با توجه به نیاز وزارت بهداشت بسیار کم است اما با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و ما نیز به آن واقف هستیم در حال حاضر بر روی این تعداد توافق کردیم و در حال پیگیری هستیم که با همان شرایط این تعداد را جذب کنیم.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: جزئیات فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در دی ماه اعلام می شود اما سامانه ثبت نام متقاضیان از بهمن ماه فعال می شود و افراد می توانند در رشته های مختلف جذب دانشگاه ها شوند.

کد مطلب 3791871

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