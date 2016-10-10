دکتر سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فراخوان سراسری جذب هیات علمی وزارت بهداشت را در نیمه دوم بهمن ماه ۹۵ منتشر خواهیم کرد.

وی درباره میزان مجوز دریافتی برای جذب هیات علمی گفت: با صحبت هایی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته و پیش بینی های انجام شده، مجوز جذب یک هزار نفر را دریافت کردیم.

حسینی خاطرنشان کرد: البته این تعداد با توجه به نیاز وزارت بهداشت بسیار کم است اما با توجه به مشکلاتی که وجود دارد و ما نیز به آن واقف هستیم در حال حاضر بر روی این تعداد توافق کردیم و در حال پیگیری هستیم که با همان شرایط این تعداد را جذب کنیم.

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت یادآور شد: جزئیات فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در دی ماه اعلام می شود اما سامانه ثبت نام متقاضیان از بهمن ماه فعال می شود و افراد می توانند در رشته های مختلف جذب دانشگاه ها شوند.