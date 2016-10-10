آتش سوزی گسترده در انبار کالا در شورآباد /حادثه تلفات جانی نداشت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه گفت: ساعت ۲۲:۸ شب گذشته، آتش سوزی گسترده ای در انبار لوازم خانگی واقع در شورآباد، خیابان مدنی اعلام شد که در پی گزارش این حادثه، ۸ ایستگاه آتش نشانی به همراه چندین تانکر آب، فوماتیک، لودر و خودروهای پشتیبان به عنوان نیروی کمکی به محل اعزام می شوند.

وی افزود: با حضور آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد که محل آتش سوزی انبار بزرگی به وسعت ۴ هزار مترمربع، مسقف و مملو از لوازم خانگی( کولر، بخاری و ...) و نیز دارای چندین کارگاه کوچک و بزرگ بوده است که به طور کامل شعله ور و سقف آن تخریب شده بود.

ملکی ادامه داد: نیروهای آتش نشانی تهران و شورآباد به سرعت اطفای حریق را آغاز کرده و در همان ساعات اولیه توانستند آتش را مهار کنند.

ملکی با اعلام اینکه این حادثه خسارات مالی زیادی بر جا گذاشت گفت: با تلاش همکارانم توانستیم از سرایت آتش به انبارهای جانبی جلوگیری کنیم، این حادثه مصدومیت و خسارت جانی به همراه نداشته است.

ملکی در پایان گفت: عملیات در ساعت۶:۲۰ با تحویل محل حادثه به نیروهای آتش نشان شورآباد به پایان رسید.