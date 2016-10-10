حسینیه اعظم زنجان در یوم العباس اقتدار اسلام را به نمایش می گذارد

خبرگزاری مهر-گروه استانها-زهرا مقدمی: اینجا همه گوشه گوشه اش بوی محرم گرفته و همه جا طنین "یا عباس" و نوای سوزناک "ای شمع حرمخانه قربانین اولوم عباس" بگوش می رسد. اینجا همه نقطه اش رنگ محرم به خود گرفته، محرمی به وسعت جهان که نگاه ها را به خود معطوف کرده است.

در هشتم محرم، زنجان وسعتی به تمام جهان پیدا می کند و می توان اوج اتحاد، عزت، اقتدار و شکوه شیعه را در انسجام و وحدت در اجتماع میلیونی مردم در دسته شکوهمند حسینه اعظم زنجان دید.

هشتم محرم نه یک روز بلکه فرصتی است برای نمایش دریایی از دلدادگی و اخلاص به خط سرخ شهادت و ولایت، آری اینجا زنجان است. دریای عشق جوشان به بدنی که زیر سم اسبان ماند، دستان بریده در صحرای کربلا، به علی اکبرش، به علی اصغرش و زنی که با همه غمهایش در برابر ناکثین تاریخ عزتمندانه ایستاد.

هرکسی به عشقی و به طلب حاجتی آمده یکی آمده برای تشکر از کرامت آقا امام حسین(ع) یکی آمده غم خود را تنها و تنها در انبوه اشکهای عاشقانه اش برای غم شهیدان صحرای کربلا جستجو کند عاشقان حسین(ع) آنان که توانسته اند، آمده اند و آنان که نتوانسته در حسرت حضور در این کنگره بزرگ و باشکوه لحظه شماری می کنند، حاشیه خیابانهای مسیر دسته عزداری حسینیه مملو از انبوه مسافرانی است که از شهرها و روستاهای اطراف و بسیاری از استانهای دور به زنجان آمده اند تا در کنگره بزرگ عاشقان حسین(ع) شرکت کنند.

هرکسی به عشقی و به طلب حاجتی آمده یکی آمده برای تشکر از کرامت آقا امام حسین(ع) یکی آمده غم خود را تنها و تنها در انبوه اشکهای عاشقانه اش برای غم شهیدان صحرای کربلا فریاد کند.

آنگاه که عشق را تفسیر خونین کردند و حسین (ع) را در مسلخ عشق غریبانه سر بریدند فریاد" کیست مرا یاری کند" حسین (ع) مسیر تاریخ را طی کرد و امروز در شهر زنجان هزاران نفر در اجتماعی بی نظیر فریاد می زنند که " توفانها و بادها می خوابند ولی پرچم حسین هرگز نمی خوابد".

گویی امروز حکایت از فردای غمناک عاشورا دارد؛ عباس رفت تا برای تشنگان خیمه ابا عبدالله آب بیاورد ولی آیا جهل سال ۶۱ هجری تحملی بر منطق عباس بود، نه آنان که جرات رویارویی با علمدار کربلا را داشتند بر منطقی استوار بودند و نه آنان که تنها از دور بر سقای کربلا تیر می زدند.

کودکان دیروز زنجان که امروز مردان بزرگی شده اند چه خوش به یاد دارند نوای دل انگیز و غرور آفرین استاد کلامی را که بانگ در می زند" هانسی گروهین بله مولاسی وار، شعیه لرین حضرت عباسی وار".( کدامین گروه مولای اینچنینی دارد - این شیعیان هستند که حضرت عباس را دارند).

بی تردید تا کنون به کوچه های محرم سری زده ای و پا به پای دسته ها راهی تکیه ها و دسته ها شده ای و کم و بیش از حال و روزشان با خبری ولی آنچه را که در این گزیده می بینی حکایت دلبری حسینیه ای است همیشه بهار و پر ترنم از عطر یار، واقع در شمالغربی این دیار با پیشینه ای کهن و قدیمی از روزگار سماورهای زغالی و دیگ های آتشی که به همت مردمانی آراسته به اخلاص و سادگی بر پا شده و حدیث یکرنگی اش چنان بر دلها نشسته و جانها را مجذوب خود کرده که در طول سالیان سال، بسیاری از اهالی این خاک را نه با پای دل که با سر به سوی خود کشانده و از برکت سفره اش جرعه هایی شفابخش و گوارا به ایشان چشانده است.

یل یاتار طوفان یاتار / یاتماز حسینین پرچمی / هشتم محرم نمایش عشق و ارادت زنجانی‌ها به شهدای کربلا است که در فضای شهر طنین انداز می شود و ندای لبیک یا حسین را امروز در نقطه ای فراتر از تاریخ ۱۴۰۰ پیش فریاد می زنند تا به جهانیان نشان دهند که پیروان راه امام حسین(ع) امروز در ایران اسلامی با ولایت در مقابل مستکبرین ایستاده اند.

عشق اینجاست، شوری عظیم و پاک که تنها عباس و حسین سرداران خونین بال کربلا را فریاد می زنند؛ عباسی که علمدار لشکر عشق بود و مردانه در برابر دنیای قدرت تزویر ایستاد؛ ایستاد تا بگوید عشق را منطقی جز وصل معشوق نیست، حتی اگر وصل در دریای خون باشد.

امروز زنجان نقطه عطف تاریخ است، تاریخی که ۱۴۰۰ سال پیش خونین شد و خط سرخ این خون امروز در امتداد تاریخ در شهر شور و شور حسینی شاهد تفسیر عشق و دلدادگی به شهدای دشت کربلا و سرور و سالار شهیدان است.

آری "بادها و طوفانها می خوابند ولی هرگز پرچم حسین نمی خوابد". زمانی که حاج ولی الله کلامی مداح شهیر آذری زبان رجز می خواند، اقیانوس جوشان مردم فریاد او را پاسخ می گویند و جلوه ای باشکوه و عظیم از عشق و اردات به سرور و سالار شهیدان نشان می دهند و کنگره بزرگ عاشقان خط سرخ امام حسین(ع) را برای جهانیان به نمایش می گذارند.

روز هشتم محرم در زنجان به یوم الابالفضل مشهور است و در این روز جلوه های ناب و بی بدیل از عزاداری در رسای عبدالله الحسین به نمایش گذاشته می شود که در نوع سبک عزاداری و اشعار و مرثیه ها به عنوان یک نمونه و الگو مطرح است.

مادحین بزرگی همانند حاج ولی الله کلامی زنجان، مرتضی حیدری، محمود حسینی، یوسف شبیری، جواد رسولی، مهدی رسولی، علیرضا بیگدلی، جلیل محمدی به مداحی می پردازند.

نوحه اول:عباس آقام مدافعِ حرمدی، (۲)/دریایِ احسان، صاحبِ کرمدی/قوربان اولوپ إمامَ،/احسن بِئله مرامَ (۲).

نوحه دوم:مرحبا ای پسر اُم البنین (۲)/قُره العینِ علی حامی دین،/أنت عبدُالصالح، اَلمُطیعُ لِله/عَلموندَ یازیلیپ یا اباعَبدالله.

«جماعت یادگار حیدرم من / عزیزه مصطفایه یاورم من؛ دبیر دفترم من / وزیر لشکرم من » و «هانسی گروهین بله مولاسی وار، شیعه‌لرین حضرت عباسی وار» از جمله رجزخوانی‌ها، نوحه‌ها و شاه‌بیت‌های معروف است که همه ساله توسط عزاداران در روز هشتم محرم تکرار می‌شود.

مردم شهر زنجان از کودک، جوان و زن و مرد همه همه در تدارک برای برپایی این اجتماع عظیم شده اند و این حرکت به یک فرهنگ اصیل و تاثیرگذار در شهر و استان زنجان تبدیل شده است.

نوحه های دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان دارای بار معنایی است که به نوعی احیاگر استکبار ستیزی و نشان دهند اقتدار و ایستادگی مسلمانان و شیعیان است.

زنجان دومین قربانگاه بزرگ مسلمین

تعداد زیاد قربانیان احشام این مراسم، زنجان را به دومین قربانگاه بزرگ مسلمین پس از سرزمین منا تبدیل کرده است و در مسیر این دسته هزاران راس قربانی اعم از شتر، گاو و گوسفند ذبح می‌شود. امسال مسئولان حیسنیه اعظم زنجان اجرای طرح نیابتی را در دستور کاریی خود قرار دادند و کسانی که نذری دارند خواسته اند در این طرح شرکت کنند.

فزونی نذورات نقدی، ذبح هزاران هزار قربانی و حضور بی نظیر مردمی در دسته با شکوه عزاداری خود گواه صادقی بر این مدعاست.

اجرای طرح نذر نیابتی در حسینیه اعظم زنجان

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان از اجرای طرح نذر نیابتی در حسینیه اعظم زنجان خبر داد و گفت: این طرح برای سومین سال در حسینیه اعظم زنجان اجرایی می‌شود.

محمدجواد غم‌‍‌پرور اظهار کرد: حسینیه اعظم زنجان در نظر دارد، در سومین سال متوالی طرح نذر نیابتی با اهدای گوسفند به این مسجد را با رعایت موازین فقهی و شرعی اجرایی کند.

رئیس هیئت امنای حسینیه اعظم زنجان با بیان اینکه محل تحویل و فروش احشام نذری ضلع جنوبی حسینیه اعظم و در خیابان خیام غربی قرار دارد، گفت: ساعات کاری تحویل و فروش احشام صبح‌ها از ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر و عصرها از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا ۱۷ و ۳۰ دقیقه انجام می‌شود.

غم پرور با اشاره به اینکه سال گذشته از ۲ هزار و ۴۰۰ گوسفند اهدا شده به حسینیه اعظم زنجان، ۷۰۰ رأس به صورت نیابتی ذبح شده است، افزود: شماره حساب ۵۸۹۲۹۲۵۸۳۴ نزد بانک ملت به نام حسینیه اعظم برای طرح نیابتی در نظر گرفته شده است و افراد پس از واریز مبلغ مورد نظر باید فیش را به شماره تلفن ۳۳۳۲۳۰۳۰ با پیش شماره ۰۲۴ فکس کنند.

ذبح احشام نذری در چهار ایستگاه مسیر دسته حسینیه اعزام انجام می شود

مسئول ذبح قربانی در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان نیز گفت: ذبح احشام نذری در چهار ایستگاه مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم انجام می شود.

رسول احدی به فعالیت های انجام شده در بخش ذبح قربانی در مسیر دسته عزاداری اشاره کرد و گفت : برای ذبح قربانی در دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان چهار ایستگاه پیش بینی شده است.

وی ایستگاههای ذبح قربانی را اول خیابان ضیایی، سبزه میدان،چهار راه انقلاب، چهار راه صدر جهان و مقابل پار کینیگ ضلع جنوبی حسینیه اعظم اعلام کرد.

مسئول ذبح قربانی در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان گفت: در طول مسیر عزاداری اکیپ ها از ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه در ایستگاه ها مستقر خواهند شد.

احدی تاکید کرد: برای ذبح قربانی در روز دسته عزاداری ۲۲ ذابح ،۱۵ نفر در کشتار گاه فعالیت خواهند داشت و اکیپ متشکل از جوانان که ۱۲۰ نفر هستند در بحث جمع آوری قربانی فعالیت خواهند کرد و اکیپ ۱۰ نفره که صدور قبوض ذبحی را بر عهده خواهند داشت.

وی به بحث ناظرین شرعی اشاره کرد و گفت: این واحد در دو سال گذشته ایجاد شده و از طرف نهاد نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی ناظرین شرعی اعزام می شوند و در مسیر ذبح قربانی نظارت لازم را دارند.

مسئول ذبح قربانی در مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان افزود: برای انتقال قربانیان ۶۰ دستگاه خودرو پیش بینی شده است.

احدی به طرح نیابتی اشاره کردو گفت: خوشبختانه استقبال از این طرح در دهه محرم سال گذشته بسیار خوب بوده است.

وی یاد آورشد: در دهه ماه محرم سال گذشته دوهزار و ۴۰۰راس گوسنفد ذبح شد که از این تعداد ۷۰۰ گوسفند نیابتی بوده است.