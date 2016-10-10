طرح مقابله با مواد مخدر در ۸ روستای هلیلان ایلام اجرا می شود

سرهنگ عبدالصاحب طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون از تمامی ظرفیت های موجود برای مقابله با این مواد افیونی استفاده نشده است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه ایلام از نظر میزان شیوع مواد مخدر جزو استان های پاک کشور است ولی نباید نسبت به شیوه های جدید به دام انداختن جوانان در این بلای خانمانسوز غفلت کنیم و شاهد هستیم روز به روز این مواد با اشکال تازه و در قالب مخدر های شیمیایی و صنعتی وارد بازار می شوند.

جانشین سپاه امیرالمومنین (ع) تاکید کرد: استفاده از ظرفیت معنوی و توان مبلغان و روحانیان در آشنایی هرچه بیشتر نسل جوان و نوجوان با آثار مخرب این مواد بسیار تاثیرگذار است.

طهماسبی یادآور شد: طرحی در هشت روستای بخش هلیلان شهرستان چرداول به صورت پایلوت به منظور مبارزه جدی با مواد مخدر در جریان است که از مرحله شناسایی تا بسترسازی فرهنگی و انجام تبلیغات، درمان و صیانت با همراهی دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و دانشگاه علوم پزشکی دنبال می شود.