شرکت های فعال در حوزه نانو حمایت می شوند/ لیزینگ محصولات نانو

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تفاهم نامه ای منعقد کردند.

صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران بنا دارد خدمات مناسبی در حوزه تامین مالی و اعتباری، شرایط مناسبی برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه فناوری نانو فراهم کند. ضروری است این شرکت های دانش بنیان مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو باشند.

از جمله خدماتی که قرار است صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به این شرکت ها ارائه کند می توان به پرداخت هزینه قرض الحسنه، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ­های ترجیهی ۹ درصد، لیزینگ محصولات حوزه نانو، خرید دین، صدور ضمانت­نامه (با تخفیف در نیمی از مبلغ ودیعه متقاضی) اشاره کرد.

با توجه به منابع در گردش ستاد نانو و اولویت بندی ها، شرکت های مورد تایید شده مورد حمایت از سوی صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و فناوری تهران قرار می گیرند.

تمامی شرکت های مورد تائید ستاد نانو که قرارداد داشته باشند می توانند از ضمانت نامه این صندوق پژوهش و فناوری استفاده کنند.