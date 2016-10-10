خبرگزاری مهر- گروه استانها: گویی همین دیروز بود؛ شور و حال وصفنشدنی مردم در آستانه دیدار یار، دیداری که پس از سالها چشمانتظاری در حال تحقق بود و سرانجام در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱، انتظارها به پایان رسید و آرزوی دیرینه مردمان ولایتمدار خراسان شمالی رنگِ واقعیت به خود گرفت.
قدوم پربرکت رهبر معظم انقلاب بر دیار خراسان شمالی، شکوفایی، نشاط و بهاری روحبخش را در آغاز فصل پاییز برای ساکنان این خطه به ارمغان آورد و فضای شهر و استان متأثر از این اتفاق، سراسر آکنده از عطر ولایی بود که پیر و جوان، خرد و بزرگ، زن و مرد و همه و همه خود را برای این روز تاریخی و استقبال از میهمانی بزرگ آماده کرده بودند.
در جایجای فضای کوچه و خیابانهای مرکز استان جملات و دل نوشتههایی با مضمون لبیک یا خامنهای، مردانه ایستادهایم تا پایانبر عهدی که بستهایم، گوشبهفرمان توایم، ای یوسف دلها خوشآمدی، ای رهبر آزاده آمادهایم آماده، جانم فدای رهبر، با ولایت زندهایم و غیره را میتوانستی بخوانی.
تمام این مقدمات، مژده از آمدن میهمانی بزرگ میداد، میهمانی که مقام عظمای ولایت است و ولی امر مسلمین، با آمدنش به انتظارها پایان داد و قلبهای تپنده شیفتگان ولایت را به سمت خود کشاند تا با پای جان بیایند و از محضر رهبرشان و بیانات ایشان فیض ببرند.
دیدار با مردم خراسان شمالی بهعنوان نخستین برنامه سفر رهبر معظم انقلاب در محل استادیوم تختی مرکز استان و در میان جمعیت انبوهی از مشتاقان ولایت انجام شد، دیداری که میشد در چهره تکتک شرکتکنندگان، شوق زیاد و حال وصفناشدنی را از اشکهایی که از گونهها سرازیر میشد و از دل نوشتههایی که در دست داشتند و سربندهایی که بر پیشانی بسته بودند و یا از عکسهایی که بر لباسهای خود نصبکرده بودند، مشاهده کرد.
دیدار روحانیون خراسان شمالی، دیدار معلمان و اساتید، دیدار نظامیان، دیدار با مردم اسفراین، دیدار خانواده شهدا، دیدار جوانان، دیدار با مردم شهر شیروان، دیدار بسیجیان استان، دیدار نخبگان برگزیدگان و مسئولان، حضور در منازل خانوادههای شهدا و جلسه هیئتوزیران با حضور رهبر معظم انقلاب از برنامههای سفر هشتروزه ایشان به خراسان شمالی بود.
دیدارهایی که در هرکدام از آنها، بیانات ارزشمندی مطرح و چراغ راه برای ادامه مسیر شد و ۱۹ مهر ۱۳۹۱ در تاریخ خراسان شمالی ماندگار و خاطرات آن در دلهای ساکنان این دیار ثبت شد، حالا هرساله با فرارسیدن ۱۹ مهرماه، این خاطرات توسط آنها مرور و این روز گرامی داشته میشود تا به یاد بسپارند این تاریخیترین روزِ استان را.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویب یک هزار و ۶۰۰ پروژه در بخشهای مختلف عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و غیره از دستاوردهای سفر پر خیروبرکت مقام معظم رهبری به خراسان شمالی بود که از محل دفتر رهبری ۸۳۰ میلیارد تومان برای بهرهبرداری از این پروژهها پرداختشده و به گفته مسئولان استانی تا پایان سال ۹۶، صد در صد پروژههای مصوب سفر رهبری به اتمام میرسد.
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