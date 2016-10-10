فیلم/ وقتی میکروب ها فوتبال بازی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دیلی میل»، محققان دانشگاه «استنفورد» آمریکا با قرار دادن میکروب ها بر روی صفحه ای به شکل زمین فوتبال به نوعی آنها را به انجام بازی فوتبال وادار کرده اند.

بازی فوتبال بین میکروب ها به صورت تعاملی انجام می گیرد.