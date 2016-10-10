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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۹

فیلم/ وقتی میکروب ها فوتبال بازی می کنند

فیلم/ وقتی میکروب ها فوتبال بازی می کنند

محققان آمریکایی موفق به وادار کردن میکروب ها به انجام بازی فوتبال شده اند.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «دیلی میل»، محققان دانشگاه «استنفورد» آمریکا با قرار دادن میکروب ها بر روی صفحه ای به شکل زمین فوتبال به نوعی آنها را به انجام بازی فوتبال وادار کرده اند.  

بازی فوتبال بین میکروب ها به صورت تعاملی انجام می گیرد.  

کد مطلب 3791910
علیرضا کمندی

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