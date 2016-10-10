ابراز خشم ایران از سعودی ها/عربستان وحامیانش باید پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امورخارجه، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل، در نامهای که به انضمام آن، نامه محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه را برای دبیرکل ارسال کرد از وی خواست که نامه وزیر خارجه به عنوان سند شورای امنیت ثبت و منتشر شود.

در نامه وزیر امور خارجه کشورمان آمده است: بدین وسیله مایلم که خشم و انزجار شدید دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به حمله هوایی دهشتناک و فاجعه بار هواپیماهای عربستان سعودی به محل گردهمایی مردم برای مراسم ختم در صنعا در روز ۸ اکتبر ابراز کنم.

وی در ادامه این نامه آورده است: براساس آمار اولیه اعلام شده توسط آقای «جیمی مک گولدریک» هماهنگ کننده امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان و مجروحین در جریان این حمله بالغ بر ششصد و چهل نفر برآورد شده است. این حمله مهیب و شریرانه که بار دیگر بی اعتنایی کامل متجاوزین علیه مردم یمن را به حیات انسان ها نشان داد، نمونه دیگری از هزاران مورد مشابه است که طی یک سال و نیم گذشته منجر به قتل و یا نقص عضو دائمی هزاران یمنی از جمله زنان و کودکان و آوارگی بیش از سه میلیون نفر شده است و یمن را از وضعیت کشوری محروم به آستانه ویرانی کشانده است.

ظریف با تاکید براینکه حامیان عربستان باید در مقابل این جنایات پاسخگو باشند، ادامه داده است: نه تنها عربستان سعودی بلکه آنها که از تجاوز ائتلاف به رهبری سعودی علیه مردم یمن حمایت کرده اند، مسئول جنایات جنگی صورت گرفته در یمن طی یک سال و نیم گذشته می باشند و باید در قبال آن پاسخگو باشند. تردیدی نیست که حملات سعودی علیه غیرنظامیان و زیرساخت های غیر نظامی این کشور، بدون حمایت وسیع و گسترده برخی از کشورهای غربی میسر نبوده است، این کمک ها شامل تامین اسلحه، همکاری های اطلاعاتی، سوخت رسانی هوایی، برنامه ریزی مشترک و غیره می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرده است: با توجه به وخامت وضعیت در یمن و تخریب وسیع ناشی از حمله اخیر به مراسم ختم در صنعا، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، آماده ارسال کمک های انسان دوستانه شامل کمک های درمانی به مردم یمن و کمک به انتقال مجروحان به بیمارستان های ایران است. در این رابطه مایلم از شما درخواست کنم تا با استفاده از مساعی جمیله خود، ترتیبات لازم برای اعزام یک هواپیما حامل کمک های انسان دوستانه از ایران به صنعا را فراهم آورید.

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