آندره وایدا فیلمساز مطرح لهستانی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، رسانه های لهستانی اعلام کردند آندره وایدا کارگردان بزرگ برنده اسکار که «سرزمین موعود» از آثار او بود در سن ۹۰ سالگی درگذشته است.

او در ساخت بسیاری از فیلم هایش از جمله کانال، مرد مرمری، مرد آهنین و کاتین از تاریخ متلاطم لهستان الهام گرفته بود.

او در سال ۲۰۰۰ جایزه افتخاری اسکار را به پاس خدماتش به عالم سینما دریافت کرد. فیلم های او چهار بار نامزد بهترین فیلم خارجی اسکار شده بودند.

مرد آهنین در سال ۱۹۸۱ برنده نخل طلایی کن شد.

وایدا گفته بود که پروردگار به کارگردان ها دو چشم عطا کرده - یکی برای نگاه کردن داخل دوربین است و دیگری برای دیدن هر آنچه در اطرافشان می گذرد.

او اخیرا در بیمارستان بستری شده بود. گزارش های تایید نشده حاکیست که او در اثر نارسایی ریوی درگذشته است.

آخرین فیلم وایدا (پویدوکی) سرگذشت یک نقاش آوانگارد به نام ولادیسلاو استرزمینسکی را به تصویر می کشد. این فیلم اخیرا به عنوان نامزد رسمی لهستان در دسته بهترین فیلم خارجی اسکار ۲۰۱۷ معرفی شد.

وایدا در سال ۱۹۲۶ در شهر سووالکی در شمال شرقی لهستان متولد شد. او در جنگ جهانی دوم به نیروی مقاومت پیوست. او بعدا آموزش نقاشی دید و بعد وارد مدرسه فیلم لودز شد.