باشگاه کشاورزان در مازندران راه اندازی شد

علی محسنی مدیر شرکت خدمات حماتی کشاورزی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت ایجاد باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی ۱۵۵۹افزود: سال‌ها است که تأمین نهاده‌های کشاورزی برای کشاورزان به‌صورت یک‌طرفه، بدون نیازسنجی و پوشش دادن تمام نیازهای کشاورزان صورت می‌گیرد و برای رفع این نقص اساسی، درگاه بسیار مهمی از سال ۹۴ با فراهم کردن مقدمات ایجاد باشگاه کشاورزان و سامانه ۱۵۵۹ استارت زده شد.

وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری به این سامانه ۲۲ استان کشور ازجمله مازندران متصل شدند و تا پایان سال جاری تمامی استان‌های کشور به آن مرتبط می‌شوند.

محسنی ادامه داد: با توجه به اینکه کشاورزی مازندران نقش بسیاری مهمی در اقتصاد استان دارد، باشگاه کشاورزان یا سامانه ارتباطی می‌تواند نقش مؤثری در رشد و بالندگی استان رقم زند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به خدمات قابل‌ارائه باشگاه کشاورزان اشاره و اضافه کرد: پذیرش بورس در باشگاه، مشاوره در امور زراعت و باغبانی، ارائه خدمات هواشناسی تخصصی، انجام آزمایش خاک و آب، آموزش مجازی و حضوری، سفارش پذیری و داده‌ها، رسیدگی به پیشنهادها و انتقادات ازجمله خدمات است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی باشگاه کشاورزان، ایجاد پل ارتباطی بین شرکت خدماتی کشاورزی و کشاورزان برای تأمین تمامی نیازهای نهاده‌ای است و وظایفی که باشگاه دارد شامل آزمایش خاک و آب، آموزش، سفارش انواع نهادها، خرید نهاده‌ها با استفاده از کارت اعتباری و غیره است و باید برای تحقق آن دستگاه‌های اجرایی نظیر هواشناسی، بانک کشاورزی، سازمان جهاد و مراکز کمک کنند.

محسنی یادآور شد: ۲۶۰ کارگزار در استان داریم و در گام اول این کارگزاران تحت پوشش باشگاه کشاورزان قرار می‌گیرند و در گام بعدی، کشاورزانی که محل رجوع کارگزاران است، عضو می‌شوند.