افزایش امید به زندگی بیماران با کمک دانشجویان علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت با توجه به تجربه موفق دانشگاههای علوم پزشکی در برگزاری همایشهای «فصل نو فصل همدلی» در سال گذشته، امسال نیز شیوه نامه اجرایی همایش «فصل نو فصل زندگی» را با هدف افزایش امید در بیماران و نیز انگیزهبخشی و دلگرمی کارکنان بیمارستانها و تقدیر از تلاشهای آنان، ابلاغ کرد.
بر اساس این شیوهنامه که به دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ شده است همایش «فصل نو فصل زندگی» با استفاده از ظرفیتهای کانونهای دانشجویی فرهنگی و هنری، در سالن آمفی تئاتر بیمارستان اصلی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار میشود.
کمیتهای متشکل از معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، نماینده دبیران کانونهای فرهنگی، مدیر فرهنگی دانشگاه، رئیس و مدیر بیمارستان محل برگزاری تشکیل و مقدمات برپایی هر چه باشکوهتر این مراسم فراهم میشود. رئیس همایش معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و دبیر اجرایی آن نماینده کانونهای فرهنگی دانشگاه است.
به منظور استقبال حداکثری تبلیغات مناسب و جذاب برای دعوت و حضور حداکثری بیماران خاص، مزمن و endstage و به ویژه کودکان و نیز کارکنان درمانی صورت گیرد.
سخنرانیهای روحیه بخش و امیدآفرین از سوی روانشناسان حوزه سلامت، پخش کلیپ فعالیتهای مرتبط با حوزه اخلاق حرفهای دانشجویان در فضای بیمارستانی، توزیع ویژه نامه دانشجویی سرگرم کننده و جذاب، اجرای نمایش و استندآپ کمدی با موضوع سلامت، پخش موسیقی فاخر و شاد از جمله برنامه های این همایش است.
همچنین سخنرانی در خصوص نظام سلامت در متون دینی، مناجات خوانی، قرائت حدیث شریف کساء، برگزاری مسابقات نشاط آور و برگزاری جشنواره غذا توسط کانونیهای خیریه از محتواهای مورد تاکید اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت برای همایش «فصل نو فصل زندگی» است.
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