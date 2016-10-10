۲۴۸ هیئت مذهبی در شهرستان کبودراهنگ فعال است

حجت‌الاسلام حسینعلی قمری نیا در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه ماه محرم فرصتی مناسب برای اشاعه و بسط برنامه های قرآنی است، گفت: باید در این ماه از فضائل و برکات قرآن بهره مند شویم.

قمری نیا بابیان اینکه اداره تبلیغات اسلامی کبودراهنگ با حمایت مؤسسات و خانه های قرآنی فعال در صدد توسعه و ترویج برنامه های قرانی اثر گذار در راستای جذب اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به برنامه های قرآنی است، گفت: باید قدر و منزلت محرم را بدانیم چراکه اباعبدالله الحسین (ع) برای احیای فرهنگ قرآنی علیه یزید فاسد و ستمگر قیام کرد.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه های متنوع قرآنی از اقدامات اثر گذار اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در راستای نهادینه کردن فرهنگ قرآنی و اسلامی است.

بازدید از هیئت های مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام محرم

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودراهنگ همچنین از بازدید و سرکشی هیئت های مذهبی شهرستان کبودراهنگ در ایام محرم خبر داد.

حجت‌الاسلام حسین علی قمری نیا گفت: این بازدیدها از اول محرم آغاز شده و تا زمان برگزاری برنامه های ماه محرم و صفر ادامه خواهد داشت.

وی گفت: هیئات مذهبی کبودراهنگ درمساجد، حسینیه ها و تکایا نسبت به برگزاری مراسم عزاداری، سخنرانی و برنامه های فرهنگی دیگر که از اول محرم آغاز شده اهتمام خاصی دارند.

قمری نیا بابیان اینکه در شهرستان کبودراهنگ ۲۴۸ هیئت مذهبی ثبت شده وجود دارد، افزود: دراین بازدید ها نقاط قوت هیئات بیشتر به چشم می آمد و نسبت به کاستی ها نیز تذکرات لازم داده شد.