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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۴:۲۲

نخستين جشنواره ملي آموزش زبان برگزار مي شود

نخستين جشنواره ملي آموزش زبان با حضور موسسه پيشرو در آموزش زبان 24 تا 26 شهريور در مركز آفرينش هاي فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان برگزار مي شود.

دكتر عباس نيك ضمير - معاون فرهنگي، مطبوعاتي و تبليغاتي اداره كل ارشاد استان تهران با بيان خبر فوق گفت : جشنواره ملي آموزش زبان توسط گروه ايده با مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي شود. اين جشنواره با هدف ايجاد فضايي جهت هم انديشي، هم گرايي نخبگان و انديشمندان در حوزه آموزش و فراهم سازي بستر انتقال دانش و فن آوري در حوزه آموزش زبان برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: بر اساس هماهنگي هاي انجام شده كليه موسسات شركت كننده در اين جشنواره تخفيف هايي در دوره هاي آموزشي و انتشارات خود به علاقمندان ارائه خواهند كرد.

برگزاري نمايشگاه، كارگاه آموزشي و همايشي با موضوع ضرورت و اهميت آموزش زبان از مراسم حاشيه اي اين جشنواره است.

کد مطلب 379194

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