نخستين جشنواره ملي آموزش زبان برگزار مي شود

دكتر عباس نيك ضمير - معاون فرهنگي، مطبوعاتي و تبليغاتي اداره كل ارشاد استان تهران با بيان خبر فوق گفت : جشنواره ملي آموزش زبان توسط گروه ايده با مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي شود. اين جشنواره با هدف ايجاد فضايي جهت هم انديشي، هم گرايي نخبگان و انديشمندان در حوزه آموزش و فراهم سازي بستر انتقال دانش و فن آوري در حوزه آموزش زبان برگزار مي شود.

وي اضافه كرد: بر اساس هماهنگي هاي انجام شده كليه موسسات شركت كننده در اين جشنواره تخفيف هايي در دوره هاي آموزشي و انتشارات خود به علاقمندان ارائه خواهند كرد.

برگزاري نمايشگاه، كارگاه آموزشي و همايشي با موضوع ضرورت و اهميت آموزش زبان از مراسم حاشيه اي اين جشنواره است.