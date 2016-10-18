احسان ذبیحی‌فر نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی که در هفدهمین جشن خانه موسیقی با آهنگسازی آلبوم «هیچ مگو» به عنوان یکی از هنرمندان برگزیده معرفی شد در تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: به احتمال زیاد تا دو ماه آینده مجموعه «چهارگان ۱ و ۲ » توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» منتشر می شود. این مجموعه در قالب دو آلبوم کوارتت زهی برای علاقه مندان موسیقی آماده شده که ترکیب سازی آن مجموعه ای از کمانچه، قیچک آلتو و قیچک باس است.

وی در توضیح بیشتر این مجموعه بیان کرد: در آلبوم اول آثاری از آهنگسازان ایرانی از جمله اردشیر کامکار، شریف لطفی، سعید هنرمند، ایمان وزیری و علی صمدپور و در آلبوم دوم آثاری از بنده و حامد افشاری آمده که در قالب یک کویینتت آماده شده و حمید قنبری در آن به عنوان نوازنده تمبک ما را همراهی می کند.

ذبیحی‌فر ادامه داد: غیر از این آثاری که طی دو ماه آینده روانه بازار موسیقی می شود، آلبوم دیگری با عنوان «آن روزها» داریم که تجربه ای در حوزه موسیقی ایرانی و گروهای سازهای ایرانی است که با خوانندگی زنده یاد فریدون پوررضا، بهرام باجلان، وحید تاج و مجتبی عسگری دی ماه امسال توسط موسسه «ماهور» در بازار موسیقی منتشر می شود.

به گفته وی، یک کتاب آموزشی به قلم او در حوزه نوازندگی ساز کمانچه در دست انتشار است که این اثر تالیفی تا پایان سال منتشر می‌شود.

این هنرمند در بخش پایانی صحبت‌های خود توضیح داد: متاسفانه طی سال های اخیر به دلیل فقدان کپی رایت اغلب آثاری که در حوزه موسیقی ایرانی منتشر می شود با وجود تمام تلاش هایی که صورت می گیرد به درستی توسط مخاطبان شنیده نمی شود و اگر هم این آثار مورد توجه برخی از شنوندگان موسیقی ایرانی قرار بگیرد به لحاظ آماری عدد چشمگیری نیست، اما به هر حال امیدوارم فضا به گونه ای هدایت شود که کارهای تولید شده در عرصه موسیقی ایرانی مورد توجه اقشار مختلف قرار بگیرد.

احسان ذبیحی‌فر در زمینه‌ علوم نظری موسیقی و آهنگسازی دانش آموخته شریف لطفی، هوشنگ کامکار، محسن الهامیان، وارطان ساهاکیان، ساسان فاطمی و هومان اسعدی بوده و نوازندگی کمانچه را ضمن بهره مندی از محضر درویش رضا منظمی و هادی منتظری به‌صورت تخصصی نزد اردشیر کامکار آموخته است. وی از سال ۷۵ به عنوان سرپرست، آهنگساز و نوازنده، کنسرت‌های متعددی در داخل و خارج از ایران با گروه موسیقی ایرانی «مهتاب» و کوارتت زهی ایرانی «چهارگان» داشته است. این هنرمند در کارنامه کاری خود همکاری با گروه‌هایی از جمله عبدالقادر، رهاوی، چاوش و مسیحا را تجربه کرده است.

این هنرمند اکنون علاوه بر تدریس در دانشکده‌ هنر و معماری دانشگاه آزاد و هنرستان موسیقی، عضو هیات علمی دانشکده‌ موسیقی دانشگاه هنر و مدیر گروه نوازندگی موسیقی ایرانی این دانشکده است.