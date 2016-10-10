ادارات اردبیل مجاز به اختصاص بخشی از اعتبارات در حوزه فرهنگ هستند

داوود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اولویت پروژههای سال آینده استان اردبیل، پروژههای با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد و پروژههای اشتغالزا است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بخش فرهنگ مغفول مانده است، تأکید کرد: ادارات مطابق قانون مجاز هستند درصدی برای برنامههای فرهنگی اختصاص دهند و هر دستگاه نیز برای پروژههای عمرانی فرهنگی خود اعتباری دارد که هزینه میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان متذکر شد: با این وجود برای توسعه برنامههای فرهنگی هیچ اجباری وجود ندارد و اگر پروژه عمرانی اجرا میشود در صورتی که در گروه اولویتها باشد، جهت تکمیل اقدام میشود.
شایقی متذکر شد: مشابه این مهم در حوزه پژوهش نیز وجود دارد و ادارات مجازند در طرحهای پژوهشی مشارکت داشته باشند.
وی در خصوص برگشتی بخشی از اعتبارات پژوهشی، افزود: هر دستگاهی میتواند اولویتهای پژوهشی خود را احصا کرده و بر اساس آن هزینه کند.
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