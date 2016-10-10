  1. استانها
  2. اردبیل
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اردبیل:

ادارات اردبیل مجاز به اختصاص بخشی از اعتبارات در حوزه فرهنگ هستند

ادارات اردبیل مجاز به اختصاص بخشی از اعتبارات در حوزه فرهنگ هستند

اردبیل – رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: ادارات استان مجاز به اختصاص بخشی از اعتبارات خود در حوزه فرهنگ است و در این خصوص هیچ اجبار قانونی وجود ندارد.

داوود شایقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اولویت پروژه‌های سال آینده استان اردبیل، پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد و پروژه‌های اشتغال‌زا است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا بخش فرهنگ مغفول مانده است، تأکید کرد: ادارات مطابق قانون مجاز هستند درصدی برای برنامه‌های فرهنگی اختصاص دهند و هر دستگاه نیز برای پروژه‌های عمرانی فرهنگی خود اعتباری دارد که هزینه می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان متذکر شد: با این وجود برای توسعه برنامه‌های فرهنگی هیچ اجباری وجود ندارد و اگر پروژه عمرانی اجرا می‌شود در صورتی که در گروه اولویت‌ها باشد، جهت تکمیل اقدام می‌شود.

شایقی متذکر شد: مشابه این مهم در حوزه پژوهش نیز وجود دارد و ادارات مجازند در طرح‌های پژوهشی مشارکت داشته باشند.

وی در خصوص برگشتی بخشی از اعتبارات پژوهشی، افزود: هر دستگاهی می‌تواند اولویت‌های پژوهشی خود را احصا کرده و بر اساس آن هزینه کند.

کد مطلب 3791943
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها