مردمی بودن یکی از ویژگی های بارز پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سلام امینی در دیدار با فرمانده انتظامی استان ایلام بر ضرورت تعامل مردم و نیروی انتظامی تاکید کرد و گفت: کاهش جرائم در جامعه نیازمند تعامل مردم با نیروهای نظامی و انتظامی است.

وی مشارکت و همکاری مردم در راستای اجرای طرح های امنیتی و انتظامی را مهم و حساس عنوان کرد و افزود: همراهی مردم با نیروی انتظامی در پیشگیری از جرائم، ضروری است وسهم قابل توجهی در جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی ومعضلات ریشه ای در جامعه دارد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی مردمی بودن را یکی از ویژگی های بارز پلیس ایران عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی با اقدامات صورت گرفته در ابعاد فرهنگی، تبلیغی و انتظامی در راستای اجرای برنامه های کاهش جرایم در جامعه پیشرو است.

وی افزود: در یک جامعه امن بازار و اشتغال رونق پیدا می کند و در پناه امنیت است که می‌توان اقتصادی پویا و موفق داشت.

سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان هم در این دیدار از امنیت پایدار در استان ایلام گفت و تاکید کرد: امسال سرقت در استان ۱۰ درصد کاهش یافته و جرائم امنیتی به صفر رسیده است

وی بر ضرورت تعامل، مشارکت و همکاری بین مردم و نیروی انتظامی تاکید کرد و افزود: مردم نیروی انتظامی را در اجرای طرح های مختلف انتظامی در راستای برقراری و استمرار امنیت مطلوب یاری دهند.

فرمانده انتظامی استان ایلام از اربعین به عنوان مأموریت بزرگ پیش روی نیروی انتظامی یاد کرد و گفت: پلیس استان این ظرفیت را دارد که امنیت زائران را درحوزه های ترافیکی و انتظامی تأمین کند.

سردار یاری استمرار طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اولویت های پلیس استان در سالجاری عنوان کرد و گفت: از ابتدای سال جاری ۳۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شده است.