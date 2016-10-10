اطلاعیه وزارت کشور درباره اجرای طرح کاهش

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور درخصوص اجرای طرح کاهش آلودگی هوا به این شرح است:

با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت امام حسین (ع) ‌به اطلاع هموطنان در شهر تهران و سایر کلان شهرها می‌رساند با توجه به اجرائی شدن طرح کاهش آلودگی هوا، کاهش در استمرار همکاری های مطلوب مردم دراین زمینه توجه شهروندان به موارد ذیل جلب می شود.

با توجه به ضرورت اخذ گواهی معاینه فنی برای خودروهای مختلف در اجرای این طرح هموطنان می توانند برای اطلاع از صحت گواهی معاینه فنی اخذ شده به پایگاه اینترنتی سیمفا به نشانی اینترنتی www.symfa.ir مراجعه کنند. همچنین شماره تلفن هوشمند ۶۲۹۸۲ برای پاسخ به پرسشهای احتمالی هموطنان با ۶۰ خط در اتحادیه سازمانهای حمل و نقل همگانی کشور آماده پاسخگویی به پرسشهای احتمالی مردم در این مورد اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، هموطنان در شهر تهران می توانند برای پاسخگویی به پرسشهای احتمالی پیرامون طرح کاهش به صورت حضوری به مراکز معاینه فنی بیهقی و الغدیر از ساعت ۸ تا ۱۶ مراجعه کنند.