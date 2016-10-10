ازدواج آسان راه برون رفت از آسیب های اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری، محمدرضا خباز در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان سمنان به میزبانی سالن مدیریت بحران استانداری باتاکید به ضرورت تسهیل شرایط ازدواج برای نسل جوان، ابراز داشت: ازدواج از سنت های حسنه مسلمانان است که باید با دوری از تجملگرایی شرایطی را فراهم کرد تا بتوان در مسیر جامعه ای سالم و هدفمند گام برداشت.

وی افزود: با تسهیل ازدواج می توان مسیری را هموار کرد تا به کاهش آسیب های اجتماعی رسید و ایجاد بسترهای لازم می تواند با فرهنگ سازی و تحقق امنیت روانی و اجتماعی در جامعه منجر شود.

استاندار سمنان با اشاره به بالارفتن آمار طلاق و مشکلات اجتماعی آن، اظهار داشت: همه مسئولان و دستگاه های ذیربط باید برای رفع معظل طلاق پیشگام باشند چراکه با آسیب شناسی و استفاده از نظر کارشناسان در فراهم آوردن زیرساخت های ازدواج آسان می توان ساعی بود.

خباز با بیان اینکه افزایش سن جوانان باید علت یابی شود، تصریح کرد: درخانواده‌ها نیز باید همگام با آموزش و فرهنگ سازی به گونه ای عمل کرد تا جوانان را بهتر بتوان به سوی این ارزش‌های خوب اسلامی رهنمود ساخت لذا باید مسئولان ذیصلاح در این امر ریشه یابی کنند تا با علت یابی ازدواج دیرهنگام جوانان بتوان آسیب های اجتماعی را کاهش داد.

وی با بیان اینکه باید از آداب و رسوم غلط پرهیز کرد، افزود: ازدواجی مطلوب است که از روی آگاهی صورت گیرد و باید توجه داشت برای برطرف کردن معضلات اجتماعی باید از کوچکترین بنیان جامعه یعنی خانواده کار را آغاز کرد و با سختگیری های کمتر آنها را هدایت و راهنمایی کرد.

استاندار سمنان همچنین گفت: باید با برنامه ریزی مناسب توسط کارشناسان مسائل اجتماعی و همراهی مدیران دستگاه های اجرایی با آسان کردن ازدواج در کاهش آسیب های اجتماعی سهیم بود.