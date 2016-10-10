مخالف تعلیق جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان بودم/ اجرای دستور شورا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که چند روز بیانیه‌ای از سوی شورای سیاستگذاری چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی منتشر شد که در آن اینگونه آمد که جشنواره به دلیل مشکلات مالی به حالت تعلیق در آمده است. در آن هنگام محمد تقی پور دبیر جشنواره نسبت به این بیانیه واکنشی نداشت تا اینکه پس از ۴ روز بیانیه دیگری از سوی دبیرخانه جشنواره در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت.

اطلاعیه دبیرخانه چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویی بدین شرح است: «امید داشتیم که پس از گذشت چند سال از سیزدهمین دوره جشنواره با تلاش دانشجویان و اساتید دانشگاه هنر و تمامی دانشجویان رشته عروسکی، چهاردهمین جشنواره تئاتر عروسکی دانشجویان را در آذر ماه برگزار کنیم. از مشکلات مالی باکی نداشته و با امید به توانایی و روحیه خلاق دانشجویی از اسفند ماه ۹۴ کلید فعالیت دوباره دبیرخانه را زدیم تا امیدمان در آذر ماه ۱۳۹۵ به برپایی این رویداد محقق گردد.

علیرغم همراهی بی دریغ ریاست دانشگاه، اساتید محترم رشته هنر و مخالفت دبیر جشنواره، تصمیم شورای سیاستگذاری بر تعلیق این رویداد تا فراهم شدن شرایط اعتباری مستحکم و تامین بودجه لازم برای برپایی هرچه بهتر جشنواره برای همه ما امری لازم الاجراست.

ضمن پوزش از تمامی ۱۲۰ گروه دانشجویی متقاضی شرکت در جشنواره و بنا به تصمیم این شورا فعالیت جشنواره چهاردهم تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در خواهد آمد. یادآور می شود دبیرخانه دایمی جشنواره همچنان دایر است.

محمد تقی پور

دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی تئاتر عروسکی دانشجویان»