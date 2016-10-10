حامد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم باید از روز ۳۰ مهر در فصل جدید لیگ برتر هندبال بانوان کشور به میدان برود اما وضعیت مالی و پشتیبانی این تیم به گونهای است که در مورد آینده حضور تیم در لیگ برتر تردید داریم.
وی افزود: در حال حاضر هدف پویان جوان که سال گذشته به عنوان باشگاه شاخص هندبال بانوان کشور انتخاب شده بود حامی مالی ندارد و باشگاه در برابر هزینههای حضور در لیگ برتر به بن بست رسیده است و همه مذاکرات برای جذب حامی مالی بینتیجه مانده است.
سخنگوی باشگاه هدف پویان جوان قم گفت: به مشکلات مالی و اقتصادی کشور و به تبع آن وضعیت بنگاههای اقتصادی در قم واقف هستیم اما مگر ورزش قم چند تیم لیگ برتری دارد که اجازه داده میشود یکی پس از دیگری به دلیل مشکلات مالی و تأمین نشدن هزینههای حداقلی از بین برود و نابود شوند.
اسماعیلی بیان داشت: تقاضای باشگاه هدف پویان جوان به عنوان تنها تیم باقی مانده لیگ برتری ورزش بانوان استان قم این است که مسئولان در برابر تیمهای لیگ برتری ورزش قم احساس مسئولیت کرده و بخشی از توان خود را صرف رسیدگی به این مشکلات و بررسی راهکارهای حل آن کنند.
وی عنوان کرد: در قم، شهرداری به دلیل اینکه از سوی شورای شهر قم اجازه هزینه در ورزش قهرمانی ندارد نمیتواند به تیمهای ورزشی استان کمکی کند و گاهی این انتظار از مسئولان ورزشی و غیر ورزشی استان میرود که برای حفظ اعتبار استان در زمینه ورزشی اقداماتی انجام دهند که باشگاههایی که با بودجه صفر و افتخارات متعدد را دلگرم کنند.
سخنگوی باشگاه هدف پویان جوان قم تصریح کرد: هدف پویان برای تأمین هزینههای دیدار نخست خود برابر شهید چمران فارس و نیز بازیهای بعدی که نیمی از آنها در خارج از خانه برگزار میشود مشکل دارد و هزینه حداقلی برای مخارج سفر تیم و نیز اسکان داوران و ناظر فدراسیون در دیدار خانگی هفته اول نیز وجود ندارد.
اسماعیلی افزود: ورودی حضور در لیگ برتر هندبال ۱۴ میلیون تومان است که هنوز پرداخت نشده است و این موضوع شرایط سخت و دشواری پیش روی باشگاه هدف پویان قرار داده است و مشخص نیست آینده هدف پویان چه خواهد بود.
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