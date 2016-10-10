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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

برترین تصاویر علمی هفته منتشر شد؛

خزنده باستانی/ سلفی جدید از مریخ

خزنده باستانی/ سلفی جدید از مریخ

در برترین تصاویر علمی هفته می توانید خزنده باستانی در برزیل و عکس سلفی کاوشگر «کنجکاوی» ناسا را مشاهده کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لایوساینس»، برترین تصاویر علمی هفته از سوی این وب سایت به شرح ذیل است:

این تصویر یک گلوله آتشین گازی را نشان می دهد که به اندازه یک سیاره است و توسط تلسکوپ فضایی هابل رصد شده است.

این عکس به یک نوع کرم حشره با نام «goliath» اختصاص دارد که به تازگی دانشمندان متوجه شده اند می تواند یک مدت طولانی در زیر آب زنده بماند.

در این عکس، تصویر فضایی از طوفان سهمگین Matthew را مشاهده می کنید که چندی پیش، سواحل فلوریدا، جورجیا و کارولینا آمریکا را در هم نوردید.

در این تصویر، گونه ای خزنده را مشاهده می کنید که در برزیل باستان در حدود ۲۳۵ میلیون سال پیش می زیسته است و از یک قرص نان کمی کوچک تر و به شکار حشرات مشغول بوده است. این خزنده شبیه به موش صحرایی است.  

این تصویر فضایی توسط ناسا رصد شده که در آن همزمانی فعال شدن سه آتشفشان در قسمت جنوبی اقیانوس آتلانتیک را مشاهده می کنید که شروع به انتشار خاکستر بر فراز دهانه خود کرده اند.

عکس سلفی کاوشگر «کنجکاوی» ناسا را بر روی مریخ می بینید که شبیه به یک محیط کوهستانی است.

کد مطلب 3791982
علیرضا کمندی

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    نظرات

    • آ ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خیلی جالب بودن باز هم از این عکسهای علمی بذارین لطفا از همه جالبتر اون خزنده 235 میلیون سال قدمتدار و اون گلوله آتشین گازی بودن اگر همشون واقعیت باشن که جالب بودن اگر واقعیت نباشن باز هم جالب بود!!

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