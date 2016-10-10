خزنده باستانی/ سلفی جدید از مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «لایوساینس»، برترین تصاویر علمی هفته از سوی این وب سایت به شرح ذیل است:

این تصویر یک گلوله آتشین گازی را نشان می دهد که به اندازه یک سیاره است و توسط تلسکوپ فضایی هابل رصد شده است.

این عکس به یک نوع کرم حشره با نام «goliath» اختصاص دارد که به تازگی دانشمندان متوجه شده اند می تواند یک مدت طولانی در زیر آب زنده بماند.

در این عکس، تصویر فضایی از طوفان سهمگین Matthew را مشاهده می کنید که چندی پیش، سواحل فلوریدا، جورجیا و کارولینا آمریکا را در هم نوردید.

در این تصویر، گونه ای خزنده را مشاهده می کنید که در برزیل باستان در حدود ۲۳۵ میلیون سال پیش می زیسته است و از یک قرص نان کمی کوچک تر و به شکار حشرات مشغول بوده است. این خزنده شبیه به موش صحرایی است.

این تصویر فضایی توسط ناسا رصد شده که در آن همزمانی فعال شدن سه آتشفشان در قسمت جنوبی اقیانوس آتلانتیک را مشاهده می کنید که شروع به انتشار خاکستر بر فراز دهانه خود کرده اند.

عکس سلفی کاوشگر «کنجکاوی» ناسا را بر روی مریخ می بینید که شبیه به یک محیط کوهستانی است.