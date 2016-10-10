به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد راستاد، با اشاره به استانداردسازی ناوگان گردشگری دریایی، اظهار کرد: در گام نخست باید شناورهای استانداردی را که از سوی سازندگان داخلی طراحی و ساخته میشود، به فعالان حوزه گردشگری معرفی و مشوقهای توسعه ناوگان مسافری و تفریحی نیز به این سمت هدایت شود.
وی با بیان اینکه بیشترین استقبال گردشگران در بخش گردشگری ساحلی است، گفت: درصد بالایی از مسافران برای بهرهمندی از دریا به استانهای ساحلی سفر میکنند، در صورتی که تاکنون گردشگری ساحلی به دلیل وجود ناوگان غیراستاندارد و غیرایمن رونق چندانی نداشته است بنابراین باید قایقهای تفریحی و تجهیزات گردشگری ساحلی ساماندهی شوند.
به گفته راستاد درمرحله نخست باید امکانات مورد نیاز برای رونق گردشگری ساحلی فراهم شود، در این راستا تا پایان سال جاری شناورهای استاندارد در بخش گردشگری دریایی تامین میشود.
معاون امور دریایی سازمان بنادر، با اشاره به تردد غیرمجاز شناورهای فاقد ثبت گواهینامه بهرهبرداری در سواحل شمال، افزود: برای ساماندهی شناورهای فاقد هویت سازوکارهای لازم با ارگانهای مرتبط، تدوین و دستورالعملهای مربوطه در حال تکمیل و نهایی شدن است به طوری که براساس این دستورالعمل از تردد شناورهای فاقد ثبت هویت جلوگیری میشود.
به گفته وی هر شناور باید متناسب با نوع پروانه خود فعالیت کند، برای مثال شناورهایی که کاربری آنها صیادی است به هیچعنوان نمیتوانند به فعالیتهای تفریحی بپردازند.
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