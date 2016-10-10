عبدالله رامش‌خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح یک وعده غذای گرم در روستامهدها در راستای بهبود تغذیه کودکان، گفت: تلاش بهزیستی توانمندسازی کودکان زیر ۶ سال خانواده‌های محروم در مناطق روستایی است.

رئیس اداره بهزیستی جهرم با اشاره به اینکه کودکان ۱۷ روستامهد شهرستان جهرم از طرح یک وعده غذای گرم بهره‌مند می‌شوند، بیان کرد: حمایت از خانواده‌های نیازمند به‌منظور بهره‌مندی کودکان از یک وعده غذای گرم و ترغیب آنها برای استفاده از خدمات مهدهای کودک در روستا از اهداف اجرای این طرح است.

وی کاهش ابتلا به سوء تغذیه و آگاهی خانواده‌ها در زمینه تغذیه و رشد کودکان را از عوامل موثر در اجرای این طرح عنوان کرد و اظهارداشت: این طرح تا پایان اسفند ماه در روستامهدهای تحت نظارت بهزیستی اجرا و در پایان نیز نتایج آن توسط کارشناسان پایش می‌شود.

رامش‌خواه با اشاره به اینکه به بهره‌مندی نزدیک به ۷۰۰ کودک روستامهدهای سطح شهرستان جهرم از طرح یک وعده غذای گرم، خاطرنشان کرد: این طرح به‌صورت رایگان در طول ایام هفته به اجرا در می‌آید.