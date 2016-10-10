به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین صبح امروز، در یادواره شهدای مدافع حرم که به مناسبت سالگرد شهید حسین همدانی در حسینیه شهدای بسیج سازمان بسیج برگزارشد، گفت: منطق ما این است که بر هر مسلمانی واجب می‌شود که اگر کشور مسلمانی تحت اشغال در آمد برود و آن سرزمین اسلامی را ازاد کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در ادامه خاطر نشان کرد: فلسطین در دست غاصبین است و تکلیف ماست که برویم و بجنگیم چون این راه حق است.

وی افزود: اگر بر ما جنگ تحمیل نمی شد شاید هنوز تردید داشتیم که به سپاه اسلحه بدهیم یا خیر؟ اگر بیروت محاصره نشده بود حرب الله شکل نمی گرفت و چون راه ما راه حق است هرچقدر هم دشمن بیشتر حمله کند پیروزی های بیشتری از آن ماست.

سردار نقدی در ادامه با اشاره به فضیلت امام حسین(ع) گفت: امام حسین(ع) شخصیت عرفانی و جایگاهی رفیعی داشتند که حتی دشمنانش هم به این عظمت اعتراف کرده بودند و فضیلت آن چیزی است که دشمن هم به آن اعتراف می کند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: روایت شده است که امام حسین(ع) لحظاتی خوابشان می برد و بعد از بیدار شدن، می فرمایند: «انالله و اناالیه راجعون» حضرت علی اکبر(ع) در محضر پدرشان، می پرسند که علت این بیان چیست؟ امام حسین (ع) خوابشان را نقل کرده و خبر شهادت خود و یارانشان را اعلام می کنند. حضرت علی اکبر(ع) می پرسند: آیا ما بر حق نیستیم؟ سالار شهیدان(ع) می فرمایند:هستیم. حضرت علی اکبر(ع) می گوید: اگر بر حقیم، چه ترسی از مرگ است؟

وی اضافه کرد: حضرت علی اکبر(ع) با اینکه می دانست که به شهادت می رسد، اما تا فهمید که راهشان راه حق است، پذیرفت که در این مسیر جانش را تقدیم اسلام کند و نشان میدهد که یک انسان که در مسیر کمال حرکت می کند، چه دغدغه ای دارد.

سردار نقدی در ادامه با اشاره به رشادت ها و از جان گذشتگی های سردار شهید حسین همدانی گفت: شهید همدانی در میدان هایی قدم گذاشت که جای آزمایش های بزرگ بود و این شهید بزرگوار را در دوران دفاع مقدس و مقابله با فتنه گران در سال 88 و همچنین مبارزه با تکفیری ها در سوریه دیدیم و این ها دغدغه یک انسان با ایمان است، چون می داند که مسیرش حق است و حاضر است که از جانش در این مسیر، بگذرد.

رئیس سازمان بسیج مستضفعین خاطر نشان کرد: از نظر قرآن کریم، حزب الهی واقعی کسی است است که وقتی مسیر حق را می یابد، این مسیر را طی می کند و از سرزنش سرزنش کنندگان نمی ترسد.

وی تصریح کرد: امثال شهیدهمدانی و شهدای مدافع حرم با اعزام به سوریه در مقابل ظلم و نابرابری ایستادند چون می دانستند حق و باطل چیست و برای تحقق این کار، حاضر به فداکاری شدند، این در حالی است که در زمان آغاز جنگ در سوریه، خیلی ها مردد به اعزام نیروهای ایرانی در این کشور بودند و با این همه، مدافعان حرم به صورت داوطلبانه به میدان های جنگ قدم نهادند و سنگرها را خالی نگذاشتند.

سردار نقدی با بیان اینکه سردار همدانی با حضورش در سوریه، سرنوشت جنگ را در این کشور تغییر داد، افزود: این شهید بزرگوار، شاگرد مکتب حضرت علی اکبر(ع) بود و می دانست که در مسیر حق قدم برداشته است و اگر جامعه این مکتب را درک کند، آن جامعه بدون شکت مسیر پیروزی را فتح خواهد کرد و نصرت الهی با اوست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین ابراز داشت: در مکتب عاشورا، مردم ما مسیر حق را انتخاب کردند و خداوند پیروزی های زیادی را نصیب مردم ما کرد و مردم ما در دوران هشت سال دفاع مقدس چون دانستند که بر حق هستند، بدون توجه به امکانات و تجهیزات دشمن، با دست های خالی و با ایمان به میدان های جنگ رفتند و پیروزی عظیمی را در مقابل رژِیم بعث عراق رقم زدند.

وی گفت: اگر منطق ما براساس مکتب حضرت علی اکبر(ع) باشد، دشمن هر چقدر هم بیشتر به ما حمله کند، پیروزی های بیشتری از آن مردم ما خواهد بود و وقتی این منطق زنده باشد، دشمن هر چقدر هم بزرگ باشد، باز در مقابل ما عاجز است.

سردار نقدی در پایان اظهار داشت: برخی سوال می کنند که چه نیازی است که نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته باشند و منطق ما براساس دفاع از حق است اما به این افرادی که بینش زیادی در خصوص تحلیل این موضوع ندارند، به زبان ساده پاسخ می دهیم و می گوییم که اگر در سوریه نجنگیم، به مرزهای کشورمان هجوم می آورند و باید در همدان و کرمانشاه بجنگیم و این جواب را برای قانع شدن این افراد به زبان می آوردیم، در حالی که رسالت اصلی ما دفاع از مسلمان و حق است و همه مدافعان حرمی که در مقابل تکفیری ها در سوریه و عراق ایستادگی کردند، عاشق شهادت بودند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان خاطر نشان کرد: دغدغه حفظ خودمان نباید جای بر حق بودن را بگیرد و آرامش و امنیت ما در مسیر پیمودن راه کامل است.

گفتنی است مراسم یادواره سردار شهید حسین همدانی و شهیدان محمدبلباسی،رضا عادلی و امیر علی محمدیان با برنامه هایی همچون عزاداری، مداحی و سینه زنی همراه بود.