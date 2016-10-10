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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

از سوی وزارت ورزش انجام شد؛

انتشار نامه دعوت از کمیته المپیک برای نشست با روسای فدراسیون‌ها

انتشار نامه دعوت از کمیته المپیک برای نشست با روسای فدراسیون‌ها

وزارت ورزش دعوتنامه ارسالی برای رئیس و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی المپیک جهت حضور در نشست روسای فدراسیون ها با وزیر ورزش و معاونانش را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روسای فدراسیون های ورزشی عصر شنبه طی نشستی که در محل وزارت ورزش و با حضور وزیر ورزش و معاونانش برگزار شد، نامه ای خطاب به کمیته بین المللی المپیک نوشتند با این مضمون که «استقلال کاری دارند و دولت و وزارت ورزش هیچ دخالتی در امور آنها ندارد».

کمیته بین المللی المپیک چندی پیش طی نامه ای به فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک خواستار شفاف سازی اساسنامه آنها و پیگیری دخالت شد. بر همین اساس این نامه تهیه شد تا با امضای تمام روسای فدراسیون ها برای مسئولان IOC ارسال شود. 

از آنجایی که چنین موضوعی در دستور کار نشست روز شنبه بود، کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی این کمیته نیز از سوی معاونت قهرمانی وزارت ورزش به حضور در جلسه دعوت شدند اما آنها از این کار امتناع کردند. 

در همین راستا از سوی وزارت ورزش اسناد مربوط به دعوتنامه ارسالی برای کمیته ملی المپیک منتشر شد تا جای شبهه  و سوالی باقی نماند. 

کد مطلب 3791999
زینب حاجی حسینی

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