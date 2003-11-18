فردا در تاريخ

آغازعمليات نامنظم ظفر 4 :



در چنين روزي در سال 1366 هجري شمسي عمليات نامنظم ظفر4 با رمز يا رسول الله (ص) در جبهه شمالي استان دهوك عراق و در عمق دويست و پنجاه كيلومتري داخل خاك عراق با جانفشاني دلاوران نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران (قرارگاه رمضان) ، آغاز شد. اين عمليات به انهدام تأسيسات نظامي و اقتصادي دشمن از جمله تاسيسات انتقال برق سد دهوك و چند مركز دولتي اين كشور منجر گرديد .



عزل امير كبير از صدارت و انتصاب ميرزا آقا خان نوري :





پس از آن كه برخي از درباريان و همچنين اطرافيان ناصر الدين شاه قاجار به دليل ازبين رفتن منافع كلان خود ، از اصلاحات گسترده امير كبير به تنگ آمده بودند سرانجام به رايزني هاي مختلف باشاه پرداختند و شاه را بر آن داشتند كه ميرزا تقي خان امير كبير را از صدارت بركنار كند . سرانجام در چنين روزي به دستور شاه وي نخست از صدراعظمي بركنار شد . پيام شاه در شب هنگام چهارشنبه محرم 1268 (نوامبر 1851) به ميرزا تقي خان ابلاغ شد، و دستخط عزل فردا صبح به امير رسيد. پس از او ميرزا آقاخان نوري اعتمادالدوله به صدارت گمارده شد. اين انتصاب در 22 محرم 1268 (19 نوامبر 1851) پس از عزل ميرزاتقي خان انجام گرفت. ميرزاآقا خان نوري يكي از خيانت پيشگاني بود كه جزكسب منافع شخصي از حكومت به چيز ديگري نمي انديشيد .

كشتار نمازگزاران فلسطيني :









در چنين روزي در سال 1994 ميلادي عناصر امنيتي تشكيلات دولت خود گردان فلسطيني با تيراندازي بسوي نماز گزاراني كه قصـد خـروج از مسجـد فلسطين و مشاركت در مراسم تشييع پيكر شهيد هشام حمد، مجري عمليات ضد صهيونيستي نتساريم را داشتند‌ دست بـه كشتـار فجيعـي زدند و بر اثر آن 13 تن شهيد و قريب به 200 تن ديگر مجروح شدند .

محاكمه نواز شريف :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي نواز شريف نخست وزير بر كنار شده پاكستان به اتهام خيانت به كشور به دادگاه احضار شد و به سوالات رييس دادگاه رسيدگي كننده پاسخ گفت .

محمد نواز شريف 25 دسامبر 1949 در لاهور پاكستان به دنيا آمد . وي بزرگترين پسر محمد شريف بود . نواز شريف تحصيلات ابتدايي خود را در دبيرستان سنت آنتوني به پايان رساند و بعد از تحصيل در دانشكده لاهور، مدرك خود را در رشته حقوق از دانشگاه پنجاب دريافت كرد . وي بعد ها عضوي از نمايندگان مجلس ايالت پنجاب شد . نواز شريف در سال 1981 نيز به عنوان وزير دفاع كابينه ايالت پنجاب نقش ايفا كرد . وي دو بار در سال هاي 1990 و 1997 ميلادي نخست وزير اين كشور شد .



در گذشت فرانتس شوبرت :





فرانتس شوبرت موسيقيدان بر جسته اتريشي و از نوابغ موسيقي جهان در چنين روزي در سال 1828 م . در گذشت . پدر شوبرت مدير مدارس حومه شهر وين بود و او را از كودكي در يك مدرسه موسيقي به تحصيل واداشت .

شوبرت بعدها پس از طي تحصيلات مقدماتي به تدريس موسيقي در مدرسه پرداخت اما دغدغه اصلي او در زندگي ، آهنگسازي بود . وي به همين منظور با تشكيل گروهي مركب از يك شاعر، يك خواننده و دو نوازنده به ساخت آثار موسيقايي خود پرداخت . او از خود آثار گرانسنگي در زمينه موسيقي به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به سمفوني هاي دلنشين او اشاره كرد . وي به آثار سمفونيك بتهوون عشق مي ورزيد به همين دليل در مراسم تدفين وي، وصيت كرد كه پيكرش را پس از مرگ در مجاورت قبر بتهوون مدفون سازند.



روز ملي موناكو :





موناكو كشوري است در جنوب شرقي فرانسه و در ساحل درياي مديترانه در نزديكي مرز ايتاليا . مساحت آن دو و نيم كيلومتر مربع است . نژا د مردم اين كشور لاتين و زبان رايج ميان آنان فرانسه و ايتاليايي است . اهالي اين كشور از مذهب مسيحيت كاتوليك پيروي مي كنند . نوع حكومت اين كشور مشروطه سلطنتي است . از نظر سياسي موناكو تابع حكومت فرانسه است . پايتخت اين كشور نيز موناكو نام دارد . در آمد دولت آن از گروه كثير گردشگراني تامين مي شود كه به اين كشور سفر مي كنند. همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور جشن گرفته مي شود .



روز آزادي در مالي :





مالي كشوري است هموار و صحرايي در مركز آفريقاي غربي بين گينه و الجزاير به مساحت 1204021 كيلومتر مربع كه تقريبا هفت دهم وسعت ايران است . نژاد مردم اين كشور سياه و سفيد و زبان رايج ميان آنان فرانسه ، عربي و محلي است . عموم اهالي اين سرزمين پيرو دين اسلام اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است . مالي در سال 1960 ميلادي از فرانسه مستقل شد و در تاريخ 26 سپتامبر همان سال نيز به عضويت سازمان ملل متحد درآمد . پايتخت آن باماكو نام دارد . مالي از كشور هاي عضو اتحاديه فرانسه است . همه ساله چنين روزي در مالي به عنوان روز آزادي گرامي داشته مي شود .



كشف پورتو ريكو :

در چنين روزي در سال 1493 ميلادي كريستف كلمب در دومين سفر خود به آمريكاي جنوبي سرزين پورتو ريكو را كشف كرد . به همين مناسبت چنين روزي به نام كشف پور تور يكو در اين كشور نامگذاري شده است .





تولد اينديرا گاندي :





در چنين روزي در سال 1917 ميلادي اينيرا گاندي به دنيا آمد . اينديرا فرزند جواهر لعل نهرو در سال 1959 ميلادي رييس حزب كنگره هندوستان شد و پس از لعل بهادر شاستري در هجدهم ژانويه نخست وزير آن كشور گرديد . به افتخار مهاتما گاندي ، رهبر بزرگ استقلال هند ، نام خانوادگي آن ها به گاندي تبديل شد چرا كه پدر ايند يرا يعني جواهر لعل نهرو از همرزمان گاندي بزرگ بود. وي درروز سي و يكم اكتبر سال 1984 ميلادي از سوي محافظين سيك خود به گلوله بسته شد .هندو ها بر اساس يك اعتقاد ديرينه ، پس از كشته شدن وي بدنش را سوزاندند . وي در طول عمر خود همانند پدرش به دنبال استقلال هند از استعمار انگلستان بود و در اين مسير تلاش هاي عملي فراواني كرد .





تولد چارلز اول :



چارلز اول پادشاه انگلستان در چنين روزي در سال 1600 ميلادي به دنيا آمد. وي از سال 1625 تا 1648 بر اين كشور حكومت كرد. چارلز از آغازبا مسائلي از جمله تشديد اختلافات مذهبي با اسكاتلندي ها و نافرماني ايرلنديها دست به گريبان شد . وي در دوران حكومت خود با افزايش ماليات به منظور تامين بخشي از كسر بودجه خزانه ( كه به دليل تقويت بيش از حد نيروي دريايي مصرف كرده بود ) ، فشار فوق العاده اي را بر قشر هاي آسيب پذير انگلستان آن روز وارد ساخت . او در سي ام ژانويه 1649 به دست عمال پارلمان در ملاء عام گردن زده شد .



امضاي معاهده جي :





در چنين روزي در سال 1794 ميلادي آمريكا و بريتانيا معاهده موسوم به جي را امضا كردند . اين معاهده مسايل باقيمانده درباره جنگ هاي استقلال طلبانه آمريكا را حل مي كرد .



اختراع خود كار :

در چنين روزي در سال 1895 ميلادي خودكار توسط فردريك اي بلزيزدل اختراع شد .



رد معاهده ورساي :

در چنين روزي در سال 1919 ميلادي سناي آمريكا معاهده ورساي را با 55 راي در برابر 39 راي رد كرد . براي پذيرش اين امر اكثريت دو سوم آراء سنا مورد نياز بود .



حملات روسيه عليه آلمان ها :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نيروهاي روس حمله زمستاني خود را عليه آلماني ها در امتداد دون فرونت آغاز كردند .



فرود سومين و چهارمين انسان بر روي ماه :





در چنين روزي در سال 1969 ميلادي سفينه آپولو 12 بر روي كره ماه نشست . چارلز كونراد و آلن بين به عنوان سومين و چهارمين انسان فضا نورد سوار بر اين كشتي فضايي بر روي كره ماه نشستند .



سفر نخستين رييس جمهور كشور هاي عربي به سرزمين هاي اشغالي فلسطين :







در چنين روزي در سال 1977 ميلادي انور سادات به عنوان نخستين رييس جمهور مصرونخستين رهبر عرب

براي گفتگو و مذاكره رسمي قدم به تشكيلات رژيم صهيونيستي در سر زمين اشغالي فلسطين نهاد . وي در ميان خشم و نارضايتي مردم فلسطين و ملل عرب و اسلامي نخستين ديدار خود را از تل آويو انجام داد. گلداماير، نخست وزير جنايت پيشه و جمعي ديگر از سياستمداران دشمن صهيونيستي در فرودگاه بن گوريون تروريست از سادات استقبال كردند .اين سفر به دنبال قرارداد كمپ ديويد بين مصر و رژيم جعلي اسرائيل و آمريكا صورت گرفت. نتيجه همين عمل وي بود كه سادات به تير خشم فرزندان غيور ارتش مصر گرفتار آمد .



مرگ مردم مكزيك بر اثر بادهاي سوزان :

در چنين روزي در سال 1984 ميلادي حدود 500 نفر از مردم مكزيك بر اثر بادهاي سوزان ناشي از يك مجموعه انفجار دركارخانه نفت مكزيكو سيتي جان خود را از دست دادند .



اجازه شوراي امنيت در حمله به صرب ها :





در چنين روزي در سال 1994 ميلادي شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ناتو اجازه داد كه مواضع نيروهاي صرب را كه در حال كشتار مردم كرواسي بودند ، بمباران كند .



فروش فوق العاده تابلويي از ونسان ونگوك :

در چنين روزي در سال 1998 ميلادي تابلوي چهره هنرمند ونسان ونگوك بيش از 71 ميليون دلار به فروش رفت .



نكوهش روسيه در سركوب جدايي طلبان چچن :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي در استانبول تركيه ، سازمان امنيت و همكاري اروپا كنفرانس دو روزه اي را پس از قبول يك سري از الزامات و همچنين دستيابي به مجموعه اي از توافقات پايان داد . در اين كنفرانس ، روسيه به خاطر سركوب نظامي جدايي طلبان چچن مورد نكوهش اتحاديه اروپايي قرار گرفت .



آزادي تمامي گروگانهاي آلماني :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي عراق اعلام كرد كه تمامي گروگانهاي آلماني را آزاد خواهد كرد .



آغاز هفته كتاب كودك در آمريكا :

