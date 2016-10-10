به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رصد»، بنابر اعلام سازمان ملل، شمار غیرنظامیان افغانستانی که پس از حمله طالبان به شهر قندوز مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند در حال افزایش است.

در بیانیه این سازمان آمده است: به دلیل اینکه ارزیابی‌ها هنوز کامل نشده‌اند و خانواده‌ها همچنان در حال جابجا شدن هستند، این آمار قطعاً تغییر خواهد کرد.

سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود حدود ۱۰ هزار نفر از قندوز فرار کرده‌اند.

گفته می‌شود ساکنان وحشت‌زده قندوز به استان‌های «بلخ»، «بغلان»، «تخار» و شهر «کابل» فرار کرده‌اند.

لازم به ذکر است که شبه‌نظامیان طالبان دوشنبه هفته گذشته (۱۲ مهر) حمله همه‌جانبه‌ای را به شهر قندوز انجام دادند و بخش‌هایی از این شهر را به تصرف خود در آوردند. ساکنان قندوز بعد از این حمله با کمبود شدید مواد غذایی و دارویی مواجه شدند.

در همین حال، دولت افغانستان اعلام کرد که عملیات پاکسازی قندوز همچنان ادامه دارد تا از تلفات هر چه بیشتر غیرنظامیان جلوگیری شود.