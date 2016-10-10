به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اتمام نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد با سرمربیگری محمدطلایی، مقرر شد اردوی بعدی با دعوت از ملی‌پوشان المپیکی در روزهای ۲۳ تا ۳۰ مهرماه برگزار شود.

حضور نفرات مدال‌دار رقابت‌های جهانی جوانان در این اردو اجباری است، اما نفرات المپیکی نیز در صورت تمایل می‌توانند در این اردو شرکت کنند. البته یکی از نکات قابل توجه در لیست دعوت‌شدگان به این مرحله از اردو، وجود نام رضا یزدانی کاپیتان تیم ملی است. در حالیکه او این روزها درگیر رسیدگی به درمان مصدومیت و حل مشکل عمل جراحی آشیل پایش در ایران یا آلمان است!

بر اساس اعلام سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

حسن رحیمی، یونس امامی، مسعود اسماعیل پور، بهنام احسان پور، پیمان بیابانی، محمد نامجو مطلق، میثم نصیری، مصطفی حسین خانی، محمد نادری، جمال عبادی، محسن مصطفوی، حسن یزدانی، مجتبی گلیج، رضا یزدانی، حسین شهبازی، کمیل قاسمی و امیررضا امیری.

محمد طلایی به عنوان سرمربی و علی اکبر دودانگه و امیر توکلیان به عنوان مربیان تیم ملی بر تمرینات آزادکاران نظارت خواهند داشت.

این مرحله از اردو، ویژه آماده‌سازی نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی در اوزان غیرالمپیکی است که طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می‌شود.