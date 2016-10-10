والیبال نشسته بانوان در پارالمپیک ۲۰۲۰ می تواند روی سکو برود

به گزارش خبرگزاری مهر، عشرت کردستانی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال نشسته بانوان در پارالمپیک ریو نخستین تجربه پارالمپیکی خود را به دست آورد، اظهار داشت: این تجربه باعث شد توانایی هایی که داریم به ما یادآوری شود. اینکه می توانیم با برترین تیم های دنیا رقابت پایاپای داشته باشیم و در صورت داشتن تجربه لازم و البته تدارکات کافی حتی مقابل آنها پیروز شویم.

وی با تاکید دوباره بر اینکه قدرت و توانایی های تیم ملی والیبال نشسته بانوان در پارالمپیک ریو برای خیلی ها ثابت شد، تصریح کرد: مسئولان، مربیان و هر فرد دیگری که رقابت های ما را در این رویداد پیگیری کرد، با لحاظ کردن اینکه تجربه ای از پارالمپیک نداشتیم، اذعان داشت که حضورمان قابل قبول بود. شرایط ما به گونه ای است که اگر برخی ضعف هایمان کمتر شود و به هماهنگی بیشتری هم برسیم، می توانیم در پارالمپیک بعدی روی سکو برویم.

اسپکر تیم ملی والیبال نشسته بانوان در پاسخ به این پرسش که «آیا حضور در رویداد یا برنامه ای دیگری برای تیم ملی والیبال نشسته بانوان تصویب شده است»، گفت: معمولا مسابقات قهرمانی جهان هر سال برگزار می شود اما نمی دانم امسال در این رویداد شرکت خواهیم کرد یا نه؛ هنوز برنامه ای به ما اعلام نشده است اما به نظرمان نباید منتظر یک رویداد آسیایی یا جهانی باشیم و به خاطر آن تمرینات مان را از سر بگیریم. برای حفظ آمادگی و رسیدن به شرایط ایده آل تر باید مرتب در تمرین و اردو باشیم.

وی با اشاره به اینکه مسابقات لیگ والیبال نشسته بانوان طی دو سه ماه آینده برگزار می شود، خاطرنشان کرد: به خاطر این رقابت ها تمرینات خود را دنبال می کنیم تا بتوانیم حضوری موثر در مسابقات کشوری داشته باشیم. در عین حال حفظ آمادگی برای تیم ملی را هم مد نظر داریم.

پرچمدار کاروان ایران در بازی های پارالمپیک ریو با بیان اینکه امسال علاوه بر لیگ، رقابت های قهرمانی کشور هم برای والیبال نشسته بانوان برگزار می شود، گفت: این موضوع فرصتی خوب برای بازیکنان ایجاد می کند تا به واسطه حضور متوالی در رقابت های بیشتر، آمادگی شان را بهتر و بیشتر کنند. گذشته از اینها باید توجه داشت که از دل همین مسابقات می توان بازیکنان مستعد با شرایط فیزیکی مناسب جذب تیم ملی شوند. اگر در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته بانوان جوانگرایی شود و چند بازیکن با شرایطی فیزیکی مناسب جذب شوند، ترکیبی عالی ایجاد خواهد شد.

عشرت کردستانی در ادامه به برنامه ریزی که تیم ملی والیبال نشسته بانوان برای رسیدن به موفقیت های چشمگیر در سطح جهان به آن نیاز دارد، اشاره کرد و گفت: باید بدانیم که دنیا یک لحظه هم بیکار نیست پس ما هم نباید بیکار باشیم. اگر میان اردوهای تیم ملی وقفه ایجاد شود روی آماده سازی بازیکنان و هماهنگی بیشتر آنها تاثیر گذاشته می شود. تیم ملی والیبال نشسته بانوان به برنامه ریزی، استعدادیابی، اردوی منظم و متوالی همراه با تدارکات کافی نیاز دارد تا بتواند در رویدادهای آتی و به خصوص پارالمپیک ژاپن نتیجه بهتری بگیرد.

وی با یادآوری اینکه تیم ملی والیبال در نخستین حضور در بازی های پارالمپیک ریو مقابل تیم های بزرگی چون چین و آمریکا رقابتی پایاپای داشت و برابر تیم هایی مانند اوکراین و هلند هم به برتری دست یافت و در نهایت در میان هشت تیم شرکت کننده به عنوان پنجم رسید، گفت: اگر به این چهار فاکتور توجه شود قطعا می توانیم در پارالمپیک آتی مدال بگیریم.

این بازیکن تیم ملی والیبال نشسته بانوان همچنین اظهارداشت: فرید صائبی در جریان پارالمپیک در کنار ما بود. حضور ایشان برای کل تیم انگیزه بود و نتایج مثبتی به همراه داشت. به نظرم مسئولان مربوطه باید از اهداف و برنامه ریزی های این مربی حمایت کامل را داشته باشند در این صورت و البته اگر به لحاظ مالی هم مشکلی نداشتیم باشیم قطعا به اهدافمان برای کسب سکو در پارالمپیک آتی می رسیم. در این صورت تنها کشوری خواهیم شد که والیبال نشسته آن در هر دو بخش مردان و زنان روی سکو می رود.

کردستانی با بیان اینکه مسئولان باید بیشتر آنها را باور کنند، گفت: بدنسازی اصولی، تغذیه مناسب و مسائل روحی عواملی است که قرار گرفتن همه آنها کنار هم کمک می کند تا عمر قهرمانی یک بازیکن بیشتر شود. با لحاظ کردن این مهم خود را برای پارالمپیک آتی هم آماده نگه می دارم تا اگر در ترکیب نهایی انتخاب شدم، بتوانم تلاشم را جهت کسب نتیجه ایده آل در آن دوره بازی ها به کار بگیرم.