احمد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر ۹۸ درصد از اعتبارات آموزش‌وپرورش صرف هزینه نیروی انسانی شده و فقط دو درصد صرف سایر فعالیت‌ها می‌شود.

وی افزود: با وجود اهمیت پژوهش و تربیت خلاقیت و استعدادهای پژوهشی دانش آموزان ما با محدودیت‌های اعتباری مواجه هستیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: کانون فعالیت‌های پژوهشی دانش آموزان در پژوهش سراهای دانش‌آموزی است با این وجود ضرورت بهبود فعالیت‌های پژوهشی در مدارس غیر قبال انکار است.

ناصری تأکید کرد: هر چند پژوهش سراهای دانش‌آموزی، دانش آموزان آینده را تربیت می‌کنند اما به منظور توسعه پژوهش در مدارس اقداماتی از جمله تجهیز مدارس و آموزش مربیان در دستور کار است.

وی با تأکید به ضرورت مشارکت اولیا و خیرین در برنامه‌های پژوهشی مدارس متذکر شد: با توجه به اینکه پژوهش می‌تواند استعدادهای پنهان دانش آموزان را شکوفا کند، لازم است مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان با یادآوری توزیع تجهیزات سخت‌افزاری در آزمایشگاه‌ها اضافه کرد: والدین نیز می‌توانند در توسعه برنامه‌های پژوهشی مدارس با مربیان همکاری داشته باشند.