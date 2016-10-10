برنامه های هفته تربیت بدنی در قزوین اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های متنوع فرهنگی، ورزشی و عمرانی در هفته تربیت بدنی و ورزش در استان اجرایی می شود.

گلباران گلزار شهدا و تجدید میثاق جامعه ورزشی استان، دیدار با نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه قزوین، دیدار با خانواده های شهدای ورزشکار، میزبانی مسابقات کارمندان دولت در رشته های طناب کشی و دارت و برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف از برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش است.

برنامه های هفته تربیت بدنی و ورزش امسال با شعار سلامت، افتخار و معنویت از ۲۶ مهر تا ۲ آبان برگزار می شود.

نماینده استان در لیگ سه فوتبال بازی نکرد

در هفته اول رقابت های دسته سوم فوتبال بزرگسالان کشور، بازی تیم های سرخ جامگان آریا قزوین و عمران شهرداری ساری برگزار نشد.

این بازی که قرار بود دیروز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شود به دلیل نرسیدن مدارک و ورودی تیم سرخ جامگان آریا قزوین برگزار نشد.

باخت تیم فوتسال طرح و توسعه در خانه

در ادامه رقابت های معوقه لیگ برتر فوتسال کشور، تیم طرح و توسعه الوند در بازی خانگی برابر تاسیسات دریایی شکست خورد.

در این بازی نماینده استان با نتیجه ۴-۳ بازی را به حریف سرشناس خود واگذار کرد.

مسابقات تنیس خاکی آزاد بانوان استان برگزار شد

در پایان این مسابقات که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، فائزه مجیدی کیا توانست با غلبه بر حریفان به مقام قهرمانی دست یابد، رژینا رامین فر نایب قهرمان شد و هانا سلطانی و سروناز سمسارها مشترکاً سوم شدند.

در رقابت های رده سنی زیر ١٤ سال هم فائزه مجیدی کیا، نیلان بغدادی و هانا سلطانی اول تا سوم شدند.

زمین تنیس مجموعه شقایق میزبان این رقابت ها بود.

بانوان فوتسالیست استان در اردوی تیم ملی

فاطمه اعتدادی و آمنه محمودی بازیکن و مربی استان که در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان شرکت دارند در دیدار دوستانه برابر تیم ملی روسیه، در ترکیب تیم ملی بانوان کشورمان به میدان می روند.

دیدار دوستانه تیم های ملی فوتسال کشورمان و روسیه روزهای شنبه و یکشنبه در تهران برگزار می شود.

بانوان استان چندی پیش به همراه تیم ملی قهرمان فوتسال آسیا شدند.