به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد اين برنامه در ادامه سلسله نشست هاي تخصصي انجمن كارگردانان خانه تئاتر است كه روز شنبه 25 شهريورماه از ساعت 16 تا 18 در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار خواهد شد و صابري، رحمانيان و آقاخاني در اين رابطه سخن مي گويند. ورود به اين جلسه براي علاقمندان آزاد است.

* بررسي آموزش در تئاتر ايران

جلسات سخنراني آسيب شناسي تئاتر ايران ساعت 18 شنبه هفته آينده 25 شهريور با سخنراني منصور ابراهيمي منتقد و مدرس تئاتر با موضوع آموزش در تئاتر ايران در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر پيگيري مي شود.

به گزارش واحد اطلاع رساني مجموعه تئاتر شهر، اين جلسات به همت مديريت دفتر پژوهش و انتشارات اداره كل هنرهاي نمايشي هر ماه با حضور اساتيد و كارشناسان و هنرمندان تئاتر با موضوع آسيب شناسي تئاتر ايران برپا مي شود.

* بر گزاري سه كارگاه آموزشي در كارگاه نمايش

سه كارگاه آموزشي از اين هفته فعاليت خود را در كارگاه نمايش آغاز مي كنند. يك گروه به سرپرستي رضا گوران و همراهي مهدي فرج پور كارگاه - آتليه مجسمه اگستوبال، گروهي ديگر به سرپرستي رضا كشاورز و همراهي كياسا ناظران كارگاه آتليه بيوديناميزم، مايكل چخوف و يك گروه نيز به سرپرستي مهدي مشهدي كاظمي با همراهي جواد همايون فر كارگاه آتليه حركات شكست زماني را در تالار خورشيد برگزار مي كنند.