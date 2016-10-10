اطلاعات سرشماری ارتباطی با یارانه خانوارهای اردبیلی ندارد

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هیچ یک از اطلاعات درخواست شده در سرشماری اقتصادی نیست و این نگرانی که سرشماری به دنبال قطع یارانه است بیمعنی است.
وی افزود: با وجود اینکه تمامی اطلاعات شهروندان از جمله املاک و دارایی و وضعیت اشتغال در سامانههای ادارات ثبت میشود اما سرشماری با اهداف دیگری اجرا شده است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان متذکر شد: در سرشماری بررسی هرمهای سنی، ترکیب جمعیت، گروههای جنسیتی و مسائلی از این دست مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
دهقان متذکر شد: برخی شهروندان گمان میکنند که اطلاعات مسکن با هدف احصا دارایی فرد و در ادامه قطع یارانه است، در حالی که سؤالات سرشماری کلی بوده و در وضعیت فعلی نیز دارایی هر شهروند مشخص است.
وی خواستار مشارکت شهروندان در طرح سرشماری شد و تأکید کرد: تا زمانی که اطلاعات جمعیتی دقیقی در دست بخش دولتی نباشد بسیاری از برنامهریزیها با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان افزود: تا ۲۴ مهر ماه جمعآوری اطلاعات به صورت اینترنتی و از ۲۵ مهر تا ۲۵ آبان ماه با مراجعه حضوری مأموران سرشماری خواهد بود.
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