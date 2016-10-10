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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۷

وعده همکاری مرکل به رئیس جمهور مالی درخصوص مبارزه با قاچاق

وعده همکاری مرکل به رئیس جمهور مالی درخصوص مبارزه با قاچاق

صدراعظم آلمان در دیدار با رئیس جمهوری مالی در خصوص حمایت و همکاری در خصوص مبارزه با قاچاق قول همکاری داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان در دیدار با «ابراهیم بوباکار کیتا» رئیس جمهوری مالی اظهار داشت: برلین علاقمند است ضمن توسعه همکاری های خود با مالی، این کشور را در خصوص مبارزه با قاچاق و مواد مخدر یاری دهد. 

صدراعظم آلمان با قول مساعدت نسبت به همکاری های امنیتی به خصوص در بخش  های شمالی مالی که افراط گرایان مستقر هستند، افزود: برلین برنامه هایی برای کمک در زمینه ثبات در مالی دارد. 

اظهارات صدراعظم آلمان در حالی است که سیاست درهای باز وی برای پناهجویان و مهاجران مورد انتقاد هم حزبی هایش قرار گرفته است. 

این موج مخالفت ها انتخاب احتمالی وی در دوره صدارت اعظمی آتی را به مخاطره می اندازد.

کد مطلب 3792032
شقایق لامع زاده

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