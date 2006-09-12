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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴

در كنفرانس خبري مشترك نخست وزير عراق و رئيس جمهوري اسلامي ايران عنوان شد :

احمدي نژاد: براي برپايي امنيت كامل به دولت عراق كمك مي كنيم/ المالكي: هيچ مانعي بر سر اجراي توافقات دو كشور وجود ندارد

احمدي نژاد: براي برپايي امنيت كامل به دولت عراق كمك مي كنيم/ المالكي: هيچ مانعي بر سر اجراي توافقات دو كشور وجود ندارد

دكتر احمدي نژاد و المالكي نخست وزير عراق با اشاره به اينكه هيچ مانعي بر سر اجراي توافقات دو كشور وجود ندارد، تاكيد كردند كه روابط ايران و عراق روابطي تاريخي و كهن است و دو كشور هيچ محدوديتي در همكاري هاي مشترك ندارند.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، رئيس جمهور پيش از ظهر امروز در كنفرانس خبري مشترك با نوري المالكي نخست وزير عراق كه صبح امروز وارد تهران شده است، گفت: بسيار خوشحاليم كه با همت و مجاهدت ملت مظلوم عراق امروز شاهد برپايي دولت دائمي و برخواسته از آراء مردم هستيم.

وي با بيان اينكه ملت عراق راهي سخت و طولاني را براي دستيابي به اين موفقيت بزرگ پشت سر گذاشته است، افزود: ايران وعراق داراي روابط كهن و تاريخي هستند و اين روابط فراتر از يك رابطه همسايگي است بلكه رابطه اي فرهنگي، ديني، خانوادگي، عاطفي و برادرانه است و به همين دليل ما پيشرفت، استقلال، آباداني و تماميت ارضي عراق را مانند پيشرفت، آباداني و تماميت ارضي خودمان مي دانيم.

احمدي نژاد با بيان اينكه دو ملت ايران وعراق همواره درغمها وشادي ها در كنار هم بوده و خواهند بود، تقويت دولت برخواسته از آراء مردم عراق را وظيفه اي همگاني دانست و تصريح كرد: عراق متحد و مستقل به نفع امنيت و پيشرفت كل منطقه اي و ما نيز از برادرانمان در دولت و مجلس عراق به طور كامل حمايت مي كنيم.

رئيس جمهور تقويت دولت عراق را تقويت صلح و برادري عنوان كرد و اظهار داشت: ايران همه تجربيات خود در زمينه بازسازي و مسائل اقتصادي را در اختيار كشور برادر عراق قرار مي دهد و در جهت برپايي امنيت كامل در عراق به دولت اين كشور كمك خواهيم كرد.

وي روابط ايران و عراق در زمينه اقتصادي را خوب و رو به گسترش دانست و ادامه داد: توافقات خوبي در زمينه تجارت، حمل و نقل، انرژي و عمران صورت گرفت و هر دو دولت مصمم به اجراي كامل توافقات هستند.

احمدي نژاد به مذاكرات دو جانبه خود با نخست وزير عراق اشاره كرد و گفت: ديدگاههاي ما در مورد مسائل منطقه اي و بين المللي ديدگاه هايي مشترك بود و هر دو مطمئن هستيم كه روابط بين دو كشور و دوملت ايران وعراق رابطه اي ممتاز است كه ممتاز باقي خواهد ماند.

احمدي نژاد خاطر نشان كرد: وزراي دو كشور عصر امروز با يكديگر جلسه خواهند داشت و توافقات دو جانبه را پيگيري كرده و سپس نهايي خواهد شد.

به گزارش مهر، نوري المالكي نخست وزير عراق نيز در پاسخ به سئوالي در باره اتهامات دولتمردان آمريكايي به ايران در زمينه مسائل عراق و امكان اثر گذاري اين اتهامات بر جلوگيري از عملي شدن توافقات ايران و عراق اظهار داشت: ما با ايران توافقات متعددي داشته ايم و افق هاي باز همكاري بين ايران وعراق بسيار خوب و روشن است.

وي ايران را همسايه خوب و بزرگ عراق توصيف كرد و افزود: با رئيس جمهور ايران گفتگوهاي بسيار خوبي داشتيم و هيچ مانعي بر سر اجراي توافقات دو جانبه وجود ندارد بلكه ما همواره آمادگي كامل ايران را شاهد بوده ايم.

نخست وزير عراق تصريح كرد: سفر امروز ما به ايران سفري ثمر بخش خصوصا در برقراري مناسبات با كشورهاي مختلف به ويژه ايران كه با آن مناسباتي تاريخي و كهن داريم، خواهد بود.

کد مطلب 379206

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