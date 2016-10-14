کاراته ایران در جهان صاحب سبک است/ مرد روزهای سخت هستیم

احمد صافی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: ایران و ورزش ایران خواستگاه شدنها و نشدنها هست، گاهی اوقات کارهای آسان را نمی توان انجام داد و گاهی در همان شرایط کارهای سخت را به بهترین شکل انجام میدهیم. گاهی متعجب می شویم و گاهی دیگر همه را متعجب می کنیم.متاسفانه در بیشتر مواقع نداشتن اعتماد به تجربه و علوم مدیریتی و در پی آن تصمیم های لحظه ای و گاهی موفق و گاهی ویرانگر هنوز برای ما درس عبرت نشده است.

این کارشناس کاراته افزود: در ورزش کاراته و در امر برگزاری اردو های منسجم و پیوسته سر آمد دنیا هستیم. در هیچ کجای دنیا سراغ ندارید که کاراته کا ها اینچنین باهم تمرین مشترک داشته باشند و این تعداد کاراته کا خوب دور هم جمع شوند. ولی سئوال اصلی اینجاست که کاراته کاهای ما تا چه حد فشار و یکنواختی تمرینات را تحمل می کنند؟ و آیا توان خروج از دام فرسوده گی را دارند؟

سرمربی پیشن تیم ملی کاراته ادامه داد: معتقدم نفرات حاضر در کاراته ایران یک گنج واقعی است که به خوبی از آن بهره لازم برده نمی شود. با حصار خود ساخته برای ملی پوشان، آنها را در تردید نگه می داریم. انتخابی های بی موقع و دیر هنگام نیز به ورزش ما لطمات زیادی وارد کره است. البته این جریان یک ارثیه قدیمی و پابرجا در کاراته است که کادر فنی و کارشناسان برای یک پوست اندازی آستین ها را بالا زنند.

صافی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اردوهای تیم ملی و تمرینات آماده سازی طبق برنامه کادر فنی پیگیری شده و من خیلی امیدوارم کار ارزشمند مربیان و تلاش و غیرت ورزشکاران به دلیل کمبود مسابقات تدارکاتی در بهترین شکل ممکن باز هم چون گذشته نتایجی درخشان در پی داشته باشد. استعداد و ابتکار عمل غیور مردان این رشته همه را خوشحال کرده و نتایج درخور توجه ای برای ورزش ما به ارمغان آورد.

آیا تیمی که سلطان برگزاری اردو های منسجم و پیوسته هست می تواند بر فقر مسابقات تدارکاتی چیره شود؟ صافی با طرح این سئوال اظهار داشت: برای پیدا کردن جواب این سئوال مهم باید تا زمان شروع مسابقات جهانی صبر کنیم. اما تجربه تک تک اعضای تیم ملی که در کاراته جهان شناخته شده هستند، مدال های با ارزش تیمی و انفرادی در کارنامه دارند و با انگیزه زیاد تمرین کرده و برای مسابقات مهمی چون قهرمانی جهان آماده شده اند همه را امیدوار به کسب نتیجه‌ای به مراتب بهتر از قبل و یا حتی تکرار نتایج گذشته میکند.

وی افزود: تیم ملی ترکیبی از جوانی و تجربه است که توان کسب هر نتیجه ای را دارد. امیرمهدیزاده در وزن ۶۰- با کوله باری از مدالهای بین المللی از جمله طلا و برنز جهان انگیزه بالایی برای کسب سومین مدال جهانی خود دارد. سعید احمدی از دیگر با تجربه های تیم ملی است که با مدال نقره جهانی در انفرادی و طلای تیمی جهان توان برتری مقابل هر حریفی را داشته و مدعی اصلی مدال طلای وزن ۶۷- کیلوگرم است.

صافی ادامه داد: علی اصغرآسیابری جوان با انگیزه تیم ملی در این مدت پیشرفت خوبی داشته و با برتری مقابل رقبای سر سخت داخلی، برای بزرگان۷۵- کیلوگرم دنیا خط و نشان کشیده است. پورشیب کاراته کایی بر جسته در قاره کهن و یکی از جسور ترین کاراته کا های حاضر در تیم ملی است. او با مدال طلای تیمی و برنز انفرادی بودنش برای هر تیمی غنیمت است.

سرمربی پیشین تیم ملی در مورد نماینده سنگین وزن تیم ملی و اعضای کومیته تیم هم گفت: سجاد گنج زاده دوباره تا دیدار نهایی رقابتهای جهانی پیش رفته و با تجربه بالای خود برای کسب طلای جهان انگیزه زیادی دارد. در بخش تیمی هم آماده ترین و بهترین ها را برای کسب مدال در اختیار داریم که علی فداکار، ایمان سنچولی، مهدی خدابخش و بهمن عسگری از آن جمله هستند و امیدوارم بتوانند چون دوره گذشته کاراته سطح بالایی را به نمایش گذاشته و مدالی خوش رنگ را برای کاراته ایران کسب کنند.

وی در پایان گفت: امیدواریم در این مدت باقیمانده جامعه کاراته و مسولین فدراسیون وظیفه خود را بخوبی انجام دهند تا شاهد بهترین نتایج برای یکی از بهترین تیم های کاراته جهان یعنی تیم ملی ایران باشیم.