اعزام یک هزار و ۸۵۰ مبلغ دینی به مناسبت دهه اول محرم

حجت الاسلام میکائیل در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به اینکه یکی از وظایف و مأموریت های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی، ترویج فرهنگ ناب اسلام و حفظ حریم دین و مقابله با بدعتها و پیرایه هاست افزود:در همین راستای روحانیون اعزامی از تبریز و قم با شرکت در جلسات عزاداری امام حسین(ع) جلساتی با موضوعاتی نظیر تبیین فلسفه عاشورا و دستاوردهای آن، اهداف وپیامدهای قیام امام حسین(ع)،‌امر به معروف و نهی از منکر، راه های زنده نگهداشتن نهضت حسینی، نقش و جایگاه مردم در اقامه مراسم سوگواری ائمه اطهاربه خصوص حضرت سید الشهداء(ع) برگزار می‌کنند.

اسکندری افزود:این روحانیون علاوه بر سخنرانی، پاسخگویی به سؤالات و شبهات مخاطبین، روشنگری در خصوص آسیب های اجتماعی همچون طلاق،اعتیاد،بیان احکام،توصیه به ترویج اخلاق اسلامی، عفاف و حجاب و پرهیز از خرافات از فعالیت های این ایام روحانیون است.

وی یاد آور شد:این تعداد روحانی فقط به روستاها و مناطقی اعزام می شوند که فاقد روحانی بوده و به درخواست اهالی منطقه اعزام می گردند.