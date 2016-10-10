به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصر فاطمی ضمن تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به تشریح مراسم عزاداری های عاشورا در شهر بوشهر پرداخت.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر گفت: حرکت دسته جات عزاداری سینه زنی و زنجیرزنی با حضور عموم مردم ولایتمدار و محبان اهل بیت (ع) و هیئت های مذهبی بوشهر به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

وی گفت: حرکت دسته جات عزاداری شهر بوشهر چهارشنبه ۲۱ مهر ۹۵ ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع می‌شود و مسیر حرکت آنان از مقابل مسجد توحید تا مصلای جمعه بوشهر خواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اضافه کرد: نماز جماعت ظهر و عصر عاشورا به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه خواهد شد.

فاطمی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در شب عاشورای حسینی در ۲۳۰ هیات مذهبی در مساجد، حسینیه ها و تکایا در شهرستان بوشهر برگزار می شود.