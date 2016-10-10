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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری عاشورای حسینی در بوشهر مشخص شد

مسیر حرکت دسته‌جات عزاداری عاشورای حسینی در بوشهر مشخص شد

بوشهر - رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر مسیر حرکت دسته جات عزاداری عاشورای حسینی در این شهر را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، سیدناصر فاطمی ضمن تسلیت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی به تشریح مراسم عزاداری های عاشورا در شهر بوشهر پرداخت.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر گفت: حرکت دسته جات عزاداری سینه زنی و زنجیرزنی با حضور عموم مردم ولایتمدار و محبان اهل بیت (ع) و هیئت های مذهبی بوشهر  به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

وی گفت: حرکت دسته جات عزاداری شهر بوشهر چهارشنبه ۲۱ مهر ۹۵ ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح شروع می‌شود و مسیر حرکت آنان از مقابل مسجد توحید تا مصلای جمعه بوشهر خواهد بود.

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر اضافه کرد: نماز جماعت ظهر و عصر عاشورا به امامت آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر اقامه خواهد شد.

 فاطمی خاطرنشان کرد: مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش در شب عاشورای حسینی در ۲۳۰ هیات مذهبی در مساجد، حسینیه ها و تکایا در شهرستان بوشهر برگزار می شود.

کد مطلب 3792070

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