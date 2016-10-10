اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف کسب آمادگی ثبت نام کنندگان و آشنایی با سوالات آزمون در روز چهارشنبه( ٢٨ مهرماه) از ساعت ١٠ الی ١٢ به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

شرکت تمامی افرادی که در آزمون ویژه کارکنان دولت و همچنین رشته مفاهیم سوره صف در بخش موسسات قرآنی ثبت نام کرده اند؛ در آزمون های آزمایشی مجاز است. گفتنی است این نخستین بار است که معاونت قرآن و عترت پیش از برگزاری آزمون های سراسری قرآن و عترت سالانه خود، آزمون آزمایشی برگزار می نماید.

علاقمندان به شرکت در این آزمون ها با مراجعه به سایت quranexam.ir و وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود، می توانند در آزمون آزمایشی شرکت کنند.

گفتنی است منبع آزمون آزمایشی؛ کتاب «درآمدی بر آموزش جامع سوره صف» با قلم مسعود وکیل و محمود کریمی است، که از منابع اعلام شده آزمون سراسری قرآن و عترت می باشد؛ همچنین ثبت نام کنندگان در بخش «آزمون سراسری به سوی فهم قرآن ویژه کارکنان دولت» نیز می توانندجهت آمادگی برای آزمون اینترنتی نهایی، نیز شرکت کنند.

لازم به ذکر است نام‌نویسی در پانزدهمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت برای موسسات قرآنی و عموم علاقمندان تا ٢٩مهرماه و برای کارکنان دولت تا ٨ آبان‌ماه ادامه دارد.