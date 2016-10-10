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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف برگزار می شود

اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف برگزار می شود

اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف کسب آمادگی ثبت نام کنندگان و آشنایی با سوالات آزمون چهارشنبه، ٢٨ مهرماه به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین آزمون آزمایشی مفاهیم سوره مبارکه صف با هدف کسب آمادگی ثبت نام کنندگان  و آشنایی با سوالات آزمون در روز چهارشنبه( ٢٨ مهرماه) از ساعت ١٠ الی ١٢ به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

شرکت تمامی افرادی که در آزمون ویژه کارکنان دولت و همچنین رشته مفاهیم سوره صف در بخش موسسات قرآنی ثبت نام کرده اند؛ در آزمون های آزمایشی مجاز است. گفتنی است این نخستین بار است که معاونت قرآن و عترت پیش از برگزاری آزمون های سراسری قرآن و عترت سالانه خود، آزمون آزمایشی برگزار می نماید.

علاقمندان به شرکت در این آزمون ها با مراجعه به سایت quranexam.ir و وارد کردن کد ملی و شماره تلفن همراه خود، می توانند در آزمون آزمایشی شرکت کنند.

گفتنی است منبع آزمون آزمایشی؛ کتاب «درآمدی بر آموزش جامع سوره صف» با قلم مسعود وکیل و محمود کریمی است، که از منابع اعلام شده آزمون سراسری قرآن و عترت می باشد؛ همچنین ثبت نام کنندگان در بخش «آزمون سراسری به سوی فهم قرآن ویژه کارکنان دولت» نیز می توانندجهت آمادگی برای آزمون اینترنتی نهایی، نیز شرکت کنند.

لازم به ذکر است نام‌نویسی در پانزدهمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت برای موسسات قرآنی و عموم علاقمندان تا ٢٩مهرماه و برای کارکنان دولت تا ٨ آبان‌ماه ادامه دارد.

کد مطلب 3792072

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    نظرات

    • مریم عباسی ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
      0 0
      پاسخ
      من می خواهم اولین بار از این سایت در رشته مفاهیم صوره صف جهت امادگی در آزمون شرکت نمایم
    • سروناز عباسی IR ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خواهشنا اینو دوباره تمدید کنید
    • ظهراب رضایی IR ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      مثبت است
    • ربابه زارعی IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      باتوجه به اینکه ازمون آزمایشی هارانتوانستم بازکنم وبرایم بازنشد چکار بایدکنم
    • نگار قایم پناه IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      فرصت بیشتر براسوی دادن ازمون در نظر بگیرید تشکر
    • ع -ی IR ۱۴:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
      0 0
      پاسخ
      سایتتون هیچ به درد نمی خورد
    • زهرا ثارالهی IR ۱۶:۳۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
      0 0
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      سلام ثبت نام من ثبت نشده در حالی که من هزینه را کامل پرداخت کردم چرا؟؟؟
    • میثم برجی IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
      0 0
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      لطفا مهلت شرکت ازمون ازمایشی تفسیر سوره صف تمدید کنید باسپاس

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