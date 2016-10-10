کتاب«انبیا در سوگ» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «انبیا در سوگ؛ متون شبیهخوانی دورۀ قاجار در مورد دینسروران غیراسلامی» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.
این اثر نتیجه پژوهشی است که بهروز محمودی بختیاری و مرضیه وروانی فراهانی با نظارت خشایار قاضی زاده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اجرا کردهاند. حفظ بخشی از میراث فرهنگی ایرانِ دوره قاجار و نیز تحلیل گفتمان شیعیان با دیگر ادیان الهی از طریق هنر تعزیه از اهداف اجرای این پژوهش بوده است.
کتاب «انبیا در سوگ» در ۷۷۹ صفحه و در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول و دوم این کتاب، تلاش شده تا جنبههای مختلف تعزیه، معرفی و تغییرات آن در دورههای مختلف به خصوص دورۀ قاجار بررسی شود.
در فصل سوم، سابقه پژوهش و معرفی نسخههایی که موضوع آنها غیر از حوادث عاشورا و اهل بیت پیامبر(علیهمالسلام) است بررسی شده و در فصل چهارم، مجالس شبیهخوانی متعلق به دورۀ قاجار، که موضوع آنها دینسروران غیراسلامی است، به ترتیب تاریخی بیان و داستان آنها با اصل داستان در قرآن و دیگر منابع قرآنی و انجیلی تطبیق داده شده است.
در فصل پنجم این کتاب نیز نتیجه بررسیهای صورت گرفته در این پژوهش ارائه شده است.
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