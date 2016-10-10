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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات؛

کتاب«انبیا در سوگ» منتشر شد

کتاب«انبیا در سوگ» منتشر شد

کتاب «انبیا در سوگ؛ متون شبیه‌خوانی دورۀ قاجار در مورد دین‌سروران غیراسلامی» به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «انبیا در سوگ؛ متون شبیه‌خوانی دورۀ قاجار در مورد دین‌سروران غیراسلامی» از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

این اثر نتیجه پژوهشی است که بهروز محمودی بختیاری و مرضیه وروانی فراهانی  با نظارت خشایار قاضی زاده در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اجرا کرده‌اند. حفظ بخشی از میراث فرهنگی ایرانِ دوره قاجار و نیز تحلیل گفتمان شیعیان با دیگر ادیان الهی از طریق هنر تعزیه از اهداف اجرای این پژوهش بوده است.

کتاب «انبیا در سوگ» در ۷۷۹ صفحه و در پنج فصل تدوین شده است. در فصل اول و دوم این کتاب، تلاش شده تا جنبه‌های مختلف تعزیه، معرفی و تغییرات آن در دوره‌های مختلف به خصوص دورۀ قاجار بررسی شود.

در فصل سوم، سابقه پژوهش و معرفی نسخه‌هایی که موضوع آنها غیر از حوادث عاشورا و اهل بیت پیامبر(علیهم‌السلام) است بررسی شده و در فصل چهارم، مجالس شبیه‌خوانی متعلق به دورۀ قاجار، که موضوع آنها دین‌سروران غیراسلامی است، به ترتیب تاریخی بیان و داستان آنها با اصل داستان در قرآن و دیگر منابع قرآنی و انجیلی  تطبیق داده شده است.

در فصل پنجم این کتاب نیز نتیجه‌ بررسی‌های صورت گرفته در این پژوهش ارائه شده است.

کد مطلب 3792078

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