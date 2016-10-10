به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار جانشین ستاد اربعین استان قم با وی، ضمن تشکر از دستگاههای عضو ستاد اربعین، ویژگیهای زیارتی و وجود حوزههای علمیه در قم را مورد توجه قرار داد و گفت: استان قم در بعد بین المللی نیز با مرکز جامعه المصطفی العالمیه تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه قم خاستگاه انقلاب اسلامی است افزود: مجموعه این عوامل موجب شده اشتیاق به قم در منظرهای مختلفی مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت توجه به گردشگری مذهبی و زیارتی
امام جمعه قم با تأکید بر همبستگی دستگاههای اجرایی در گردشگری مذهبی و زیارتی افزود: اگر به این مقوله توجه شود به راحتی میتوان بسیاری از مسائل قم را مرتفع نمود.
آیت الله اعرافی با بیان اینکه با شرایط ایده آل فاصله بسیاری داریم، خاطرنشان کرد: رسیدن به کمال در همه جنبهها نیازمند تلاش استانداری، شهرداری، دستگاههای اجرایی استان و توجه ویژه دولت به اعتبارات در نظر گرفته شده برای استان قم است.
وی در ادامه با اشاره به کارهای صورت گرفته در مقوله اربعین، تصریح کرد: از قم انتظار میرود علاوه بر دیگر خدمات، در ابعاد فرهنگی نیز الگوپذیر باشد.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه تصریح کرد: هرگونه سرمایه گذاری فرهنگی در حوزه اربعین باید توسط مردم انجام شود.
وی ادامه داد: برای تحقق این امر و پشتیبانی از حرکات مردمی کارگروهی متشکل از نهادهای فرهنگی با مشارکت حوزه علمیه قم، حرم مطهر کریمه اهل بیت(س)، استانداری قم، دفتر تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شود تا ضمن بررسی دغدغههای لازم، بررسی شیوههای تبلیغی برنامهریزی لازم را انجام دهد.
ایجاد ۳۰ موکب توسط هیئتهای مذهبی قم
یونس عالیپور، معاون استاندار قم نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارش جلسات ستاد اربعین حسینی استان قم، به ظرفیتهای استقرار موکبهای قم درسال جاری اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود توسط هیئتهای مذهبی قم ۳۰ موکب در مسیر زائرین چه در نقطه مرزی و چه در داخل عراق ایجاد شود.
وی افزود: تاکنون استقرار ۱۸ موکب نهایی شده و با ستاد بازسازی عتبات استان تفاهمنامه نهایی در این زمینه منعقد شده است.
عالیپور یکی از دغدغههای مهم در حوزه سفر اربعین را خلأهای فرهنگی برشمرد و از مدیریت عالی حوزههای علمیه کشور درخواست کرد تا از ظرفیتهای موجود این مرکز برای فضاسازی ساختارهای فرهنگی اربعین استفاده نماید.
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