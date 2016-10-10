به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از داده‌نماهای موضوعی کتاب سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب در سخمنانی مجمع ناشران را در عالم نشر جوانه‌ای نامید که در حال بالنده شدن است و افزود: اصل این داده‌نماها کار مهم و لازمی است و این کار یک کار فوق دانشگاهی است و فوق نیاز یک ناشر است.

وی در ادامه گفت: یکی از سخت‌ترین سؤالاتی که با آن روبه‌رو می‌شوم همین است که بخواهم در جواب به سؤال کسی بگویم برای شروع فلسفه از کجا باید حرکت کند. اگر کسی کاری بکند که بتوان به این سؤال‌های مهم پاسخ داد آن کار مهم و با ارزشی است؛ در مجمع ناشران سعی کرده‌اند این بار را از روی دوش‌ها بردارند و کتاب‌ها را به عبارتی گویا کرده‌اند که این کوششی ستودنی است.

وی افزود: اما بنده فکر می‌کنم هنوز کافی نیست و این زحمتی که کشیده شده احتیاج به بازنگری و بازنگاری دارد. بنده اشکال کار را پیچیده‌ بودن بیش از حد می‌دانم و این‌که یک فرد آماتور به این سؤالات نمی‌رسد و اگر کسی به این سؤالات رسید باید شک کرد، البته این کار شاید در شعر و داستان جواب بدهد اما در رشته‌های دیگر باید مشورت کنید.

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به مسئلۀ اطلاع‌رسانی در حوزۀ کتاب گفت: مسئلۀ کمبود اطلاعات قابل اعتنا و عدم اطلاع‌رسانی دقیق به مخاطب برای انبوه کتاب‌های تولید شده در سال یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در حوزۀ کتاب‌خوانی است.

نیلی افزود: ما در مجمع ناشران به همت کارشناسان در طول ۵ سال گذشته و با حمایت صفر مطلق دولتی به موفقیت ویژه‌ای رسیدیم که سامانۀکارشناسی مجمع یک اشراف محتوایی در حوزۀ کتاب در کشور پیدا کرده است. خروجی‌هایی که این سامانه داشته در قالب سیرهای مطالعاتی، بسته‌های پیشنهادی و امروز در قالب داده‌نما ارائه می‌شود.

وی اضافه کرد: این کار از آن کارهایی است که مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و حتی آنهایی که با جهت‌گیری‌های انقلابی مجمع مشکل دارند این فعالیت‌ها را تشویق کردند اما متأسفانه می‌بینیم بستۀ ما که به اندازۀ صدها ساعت کار کارشناسی زمان برده است در وزارت آموزش و پرورش به اندازۀ یک نامۀ اداری نیز مورد توجه قرار نگرفته و حتی حاضر نشدند آن را با نام خود منتشر کنند. در وزارت ارشاد از این اقدامات با عنوان یک کار بی‌نظیر نام برده شد اما در آنجا نیز در حد یک سخنرانی تشریفاتی به آن اشاره شد.

محمد حقی، معاون سامانۀ کارشناسی مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیز در مراسم رونمایی از داده‌نماهای موضوعی کتاب گفت: ترویج کتاب از دیرباز جزو سنت‌های تاریخی بزرگان ما بوده و پس از انقلاب به خصوص در ۲۵ سال اخیر سردم‌دار ترویج کتاب شخص رهبر انقلاب است که در فضای معرفی کتاب‌ها سنگ تمام گذاشته‌اند.

حقی گفت: اکنون بیش از ۲۵۰ بستۀ پیشنهادی از سوی سامانۀکارشناسی با شمولیت قابل توجهی ارائه شده است. هم‌چنین بعد از بسته‌های پیشنهادی، سیرهای مطالعاتی قرار دارند. ما در داده‌نماها با مخاطبی روبه‌رو هستیم که به کارشناس دسترسی ندارد و نمی‌تواند در یک موضوع پاسخ سؤالات خود را پیدا کند.

حقی در پایان گفت:‌ مخاطبان تخصصی کتاب‌های مطرح شده در داده‌نماها، مخاطبان جدی حوزۀ کتاب هستند. سعی کرده‌ایم در این داده‌نماها به جریان داغ بازار توجه کنیم اما در به‌روز شدن آنها سرعت آنچنانی نداریم. زیرا عملاً این اتفاق امکان‌پذیر نیست. همچنین در انتخاب کتاب‌ها اصراری بر استفاده از ناشران عضو مجمع نبود و تمام ناشران را در آن دیدیم و کتاب خوب برای ما مهم بود. در هر موضوع ۲ هزار جلد کتاب دیده شده و سعی می‌کنیم مانند یک نقشه آن را تولید کنیم و براساس تقاضای مخاطب این داده‌نماها به تولید انبوه خواهد رسید.