فعالیت ۳۰هیات کاوش باستان شناسی خارجی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، عبدالکریم شادمهر معاون اداری مالی و توسعه مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری این مطلب را در یکصدو سی و هفتمین نشست معاونین اداری ، مالی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت علوم که به میزبانی پژوهشگاه در مجموعه کاخ موزه نیاوران برگزار شد مطرح کرد .

او با اشاره به اینکه وظیفه پژوهش در هویت فرهنگی تاریخی جامعه ایرانی به عهده سازمان میراث فرهنگی است افزود :از زمان ادغام سازمان میراث فرهنگی با سازمان ایرانگردی و جهانگردی ، معاونت پژوهشی سابق و یک بخش اجرایی تحت عنوان پژوهشگاه از سازمان جدا و با پنج پژوهشکده باستان شناسی ، زبان شناسی ،متون و کتیبه ها ، مردم شناسی ، ابنیه و بافت های فرهنگی - تاریخی ، حفاظت و مرمت آثار فرهنگی -تاریخی و ۳ گروه هنرهای ملی (سنتی ) ، گردشگری و میراث طبیعی فعالیت خود را آغاز کرد .

شادمهر با بیان اینکه جابجایی پژوهشگاه در دولت قبل از تهران به شیراز و اصفهان لطمات زیادی به نیروی انسانی و ساختار اداری پژوهشگاه وارد کرد گفت :سال ۸۸رتبه پژوهشگاه در وزارت علوم دوم بود که سال ۹۲این جایگاه به یکی مانده به آخر نزول کرد.

شادمهر اجرای آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه و موسسات پژوهشی ، تشکیل نظام مالی اداری ، هیأت رییسه ، شورای پژوهشگاه و...را از اقدامات صورت گرفته در این مرکز اعلام کرد و افزود: در این شرایط تمام تلاشمان این بود یک نظام مالی اداری و آیین نامه ای تهیه کنیم تا راهگشای کار یک پژوهشگر باشد تا او بتواند بدون هیچگونه نگرانی به کار علمی خودش ادامه دهد .

او با اشاره به مشکلات پیش آمده برای کارکنان پژوهشگاه در جریان انتقال به شیراز تصریح کرد : بعد ازبازگشت پژوهشگاه به تهران تلاش شد پژوهشگاه به جایگاه واقعی خود برسد.

معاون اداری مالی و توسعه مدیریت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به نقش حاکمیتی پژوهشگاه گفت : کار این پژوهشگاه با هیچ پژوهشگاه دیگری قابل مقایسه نیست برای نمونه هیچ پژوهشگاهی به غیر از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری متولی تهیه اطلس میراث فرهنگی نیست.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه چهارگانه در هیأت امنا و ارتقای وضعیت حقوق همکاران بر اساس آن اظهار داشت :در حال حاضر سیستم حسابداری تعهدی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال اجرا است .

شادمهر با بیان اینکه تعامل پژوهشگاه با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مرتبط در سالهای گذشته بسیار ارتقا یافته است تصریح کرد :به عنوان نمونه تعاملات بین المللی پژوهشگاه منجر به امضای بیش از ۳۰تفاهم نامه و فعالیت گسترده هیأت های کاوش باستان شناسی خارجی در کشور شده است .

او رویکرد جدید پژوهشگاه در سند راهبردی را مدیریت فعالیت های پژوهشی در میراث فرهنگی عنوان کرد و گفت :در این راستا پروژه های مشترکی را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بسیاری آغاز کرده ایم و در تلاشیم با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص برای تحقق اهداف پژوهشگاه قدم برداریم .

سعید امیریان مدیر برنامه ریزی و آمار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، دیگر سخنران این نشست به بیان بخشی از فعالیت های پژوهشگاه در سه سال گذشته پرداخت و گفت : در سه سال گذشته مدل دکتر عادل آذر ( بودجه ریزی بر اساس عملکرد ) را در دستور کار قرار دادیم که در آن عناصر تدوین سند راهبردی ،تدوین برنامه عملیاتی ، پیاده سازی حسابداری تعهدی و نظام نظارت و ارزیابی عملکرد مورد توجه است .

امیریان با بیان اینکه با تهیه سند راهبردی تحولات زیادی در این مرکز صورت گرفته است اظهار داشت :پیش از تدوین این سند پژوهشگاه یک مجموعه درون گرا بود که به فعالیت های علمی در حوزه های مختلف میراث فرهنگی و گردشگری می پرداخت اما با تدوین این سند و با مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی این مرکز سعی کرد به مجموعه ای برون گرا تبدیل شود که تحولات خود را در سطوح ملی و بین المللی گسترش دهد .

به گفته وی ، در این راستا چهار سطح تعامل در سطوح سازمان میراث فرهنگی ، بخش خصوصی میراث ، ملی و بین المللی و جهانی برای پژوهشگاه تعریف شد که امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته در چهار چوب توسعه تعاملات در این چهار سطح اثر بخشی فعالیت های پژوهشگاه در تقویت فرهنگ ایرانی اسلامی در گستره ایران فرهنگی ، سلامت اجتماعی و رفاه ، انسجام سیاسی و وحدت ملی ، اقتدار ملی و تعامل سازنده جهانی ، توازن و رشد اقتصادی مبنی بر منابع توسعه اقتصاد دانش بنیان نمایان شود .

او تصریح کرد :با توجه به سند راهبردی پژوهشگاه که تدوین و به تصویب رسید ۵ برنامه شامل پیگیری وظایف حاکمیتی تعریف شده در سند راهبردی ، تهیه اطلس جامع میراث فرهنگی و گردشگری بصورت الکترونیک، ایجاد پایگاه های پژوهشی موضوعی میراث فرهنگی ، اجرای برنامه راهبردی ،توسعه و اجرای تفاهم نامه های بین المللی در دستور کار قرار گرفت.