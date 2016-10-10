به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی صبح دوشنبه در نشست خبری در ابتدا به موضوع میزان مراجعات مردم به مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: بررسی های ما نشان می دهد در سال ۹۳ میزان بار مراجعه برای دریافت خدمات سرپایی ۱۰.۳ بار بوده است. یعنی اینکه هر ایرانی به این میزان به پزشک، دندانپزشک، داروساز، مراکز تصویربرداری پزشکی، آزمایشگاه و... مراجعه داشته است.

وی با اعلام اینکه در هیچ یک از نظام های سلامت دنیا تقاضای القایی صفر نیست، تاکید کرد: در سال ۹۴ میزان مراجعات سرپایی مردم به ۹.۲ بار کاهش پیدا کرده است.

حریرچی در تشریح مراجعات مردم در بخش خدمات سرپایی اظهار داشت: ۲.۳ به پزشک عمومی و خانواده، ۲.۲ به پزشک متخصص، ۰.۳ به دندان پزشک، ۰.۰۶ به ماما، ۳.۱۷ بار به داروخانه، یک بار به آزمایشگاه، ۰.۰۵ به متخصص تغذیه و ۰.۴ بار به روانشناس مراجعه داشته اند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به افزایش دسترسی مردم به پزشکان و خدمات درمانی بعد از اجرای طرح تحول سلامت تاکید کرد: بار مراجعه بستری در ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته به طرز معنی داری کمتر است. همچنین میزان مراجعات سرپایی در ایران نسبت به کشورهای مشابه خودمان مقداری و گاهی به طرز معنی‌داری بیشتر است.

وی با اعلام اینکه خدمات بستری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، چهار درصد افزایش داشته است، گفت: دلیل این افزایش به دلیل کمبودهایی بوده است که در گذشته داشتیم.

حریرچی با اعلام اینکه تقاضای القایی، یک پدیده مضموم است که باید به حداقل ممکن برسد، تاکید کرد: یکی از اتهاماتی که به طرح تحول سلامت زده می شود این است که این طرح موجب تشدید تقاضای القایی شده، اما آمارهای ما نشان می دهد نه تنها تقاضای القایی تشدید نشده بلکه در کنترل و کاهش آن موفق بوده ایم.

سخنگوی وزارت بهداشت در مورد نظارت در مراکز درمانی در جهت جلوگیری از اقدامات غیرقانونی همچون سقط جنین اظهار داشت: سیستم نظارتی ما خیلی نمی تواند اقدامات غیرقانونی را کشف کند.

وی با عنوان این مطلب که ادعا نداریم نظارت های ما بر مراکز درمانی کامل است، افزود: کمبود نیرو یکی از مشکلات ما در نظارت بر مراکز درمانی است از همین رو در بند (هـ) ماده ۳۸ برنامه پنجم به وزارت بهداشت اجازه داده شده از خدمات غیردولتی برای نظارت در موسسات درمانی استفاده کند.

حریرچی در ادامه به موضوع پرونده کیارستمی اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت تمایلی به دخالت مستقیم در امور سایر دستگاه‌های دیگر ندارد و اعتقاد ما این است که موضوعاتی مشابه پرونده کیارستمی در رسانه حل نمی شود.

موضوع ساخت و ساز در مجاورت دکل های فشار قوی را پیگیری می کنیم

سخنگوی وزارت بهداشت سپس به موضوع ساخت و ساز در جوار دکل های فشار قوی اشاره کرد و افزود: بررسی ها نشان می دهد وجود دکل های فشار قوی در یک فاصله مکانی مشخص اثرات مضر بر سلامت افراد دارد.

وی با اعلام اینکه موضوع ساخت و ساز در مجاورت دکل های فشار قوی را پیگیری می کنیم، تصریح کرد: وزارت بهداشت تلاش می‌کند بعد از این ساخت و ساز در جوار این دکل ها انجام نشود.

حریرچی در ادامه به آمادگی مراکز درمانی و بیمارستان ها در تاسوعا و عاشورای حسینی اشاره کرد و گفت: از هر جهت مراکز درمانی ما آماده پذیرش بیماران هستند و در جاهای پرتردد که احتمال بروز حادثه و سانحه وجود دارد ناوگان اورژانس حضور خواهد داشت.

سلامت مردم را سیاسی نکنید

سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با موضوع واردات روغن پالم و سفر رئیس جمهور به مالزی با عنوان کشوری که تولیدکننده و صادرکننده روغن پالم است، گفت: سلامت مردم را سیاسی نکنید.

وی با بیان این مطلب که روغن پالم انواع مختلفی دارد، افزود: حداقل ۵ نوع روغن پالم خوراکی داریم که بعضی از آنها خیلی گران است و عمدتا در اندونزی و مالزی تولید می شود.

۳۴ درصد روغن مصرفی کشورهای جهان منشاء پالم دارد

حریرچی با اعلام اینکه ۳۴ درصد روغن مصرفی کشورهای جهان منشاء پالم دارد، افزود: در بعضی از این کشور این سهم به ۵ درصد می‌رسد و در بعضی کشورهای دیگر تا میزان ۹۰ درصد روغن پالم مصرف می کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این مطلب که تا قبل از اقدامات وزارت بهداشت حدود ۵۰ درصد روغن مصرفی ما پالم بود، گفت: روغن پالم دارای اسیدهای چرب اشباع با ویژگی های مثبت و منفی است. از همین رو، از سال ۹۳ واردات این روغن به شدت کاهش پیدا کرده است به طوری که در سال های ۹۳ و ۹۴ حدود ۴۰۰ هزار تن واردات داشتیم، اما در سال های ۹۱ و ۹۲ حدود ۷۵۰ هزار تن روغن پالم وارد کشور شده بود.

وی ادامه داد: در سال ۹۵ نیز تعرفه گمرکی روغن پالم از ۱۰ درصد به ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است که انتظار می رود واردات آن کاهش یابد.

حریرچی تاکید کرد: وزارت بهداشت از اول هم معتقد به حذف کامل روغن پالم نبوده است و آنچه در اظهارات رئیس جمهور در سفر به کشور مالزی عنوان شده، این است که ما منتظر هیات مالزیایی برای سفر به ایران هستیم که در مورد وضعیت روغن پالم توضیح بدهند.

مدیران وزارت بهداشت هیچ گونه دریافتی نجومی نداشته اند

وی در ادامه به اظهارات یکی از نمایندگان مردم تهران مبنی بر دریافت های نجومی برخی از مدیران دولتی گفت: دریافتی های مدیران وزارت بهداشت و پزشکان ما از یکدیگر جدا است. ما معتقدیم مدیران این وزارتخانه هیچ گونه دریافتی نجومی نداشته اند.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: آنچه در مورد کارانه ها بحث می شود اگر مشکلی دارد باید بررسی شود.