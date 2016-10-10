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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۰

گزارش تمرین تیم ملی فوتبال؛

روحیه بالای کی روش و ملی پوشان و حضور مربی پرسپولیس در تمرین

روحیه بالای کی روش و ملی پوشان و حضور مربی پرسپولیس در تمرین

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران پیش از تقابل با کره جنوبی در حالی برگزار شد که ملی‌پوشان از روحیه خوبی برخوردار بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان که خود را برای رویارویی با کره جنوبی آماده می‌کنند، آخرین تمرین خود را پیش از این مسابقه در پژوهشکده ملی نفت برگزار کردند. خبرهای کوتاه و اتفاقات تمرین صبح دوشنبه تیم ملی را در زیر می خوانید:

* خبرنگاران زیادی برای پوشش آخرین تمرین تیم ملی فوتبال در پژوهشکده ملی نفت حضور پیدا کردند که چند خبرنگار چینی هم در میان آنها دیده می‌شدند.

*  کریم باقری مربی تیم فوتبال پرسپولیس هم امروز در محل تمرین حضور پیدا کرد و مورد استقبال افشین پیروانی قرار گرفت.

*  کارلوس کی‌روش هم چند دقیقه‌ای پیش کریم باقری رفت و با وی خوش و بش گرمی داشت و به وی خوشامد گفت.

* کی‌روش پیش از اینکه تمرین به صورت رسمی آغاز شود، تمام اعضای تیم ملی را جمع کرد تا عکس یادگاری بگیرند. بازیکنان از روحیه خوبی برخوردار بودند و هنگام عکس گرفتن، فریاد کشیدند.

* پژمان منتظری مدافع مصدوم تیم ملی هم تمرینات اختصاصی‌اش را زیر نظر کادر پزشکی انجام داد.

* سه دروازه‌بان تیم ملی یعنی علیرضا بیرانوند، علیرضا حقیقی و محمدرضا اخباری هم از ابتدا به صورت اختصاصی زیر نظر دن‌گاسکار تمرینات اختصاصی‌شان را انجام دادند.

* ملی‌پوشان ابتدا با دویدن، بدن‌هایشان را گرم کردند و سپس در گوشه‌ای از زمین به انجام برنامه‌های کششی ‌و بدنسازی مشغول شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۸:۱۵ سه‌شنبه (۲۰ مهرماه) در مرحله‌ نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در ورزشگاه آزادی به مصاف کره جنوبی خواهند رفت.

کد مطلب 3792094

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