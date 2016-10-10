به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوض‌پور صبح دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: هم‌اکنون ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن در حال اجرا است که می‌طلبد تلاش ویژه‌ای برای افزایش مشارکت مردم در این سرشماری صورت گیرد.

وی با اشاره به اهمیت این سرشماری خاطرنشان کرد: این آمار مبنای اطلاعات مورد نیاز در ۱۰ سال آینده خواهد بود و بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها بر اساس همین شاخص‌ها انجام خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر با اشاره به شرکت ۱۲۷ هزار خانوار بوشهری در طرح اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن، بیان کرد: ۳۷ درصد از جمعیت استان تاکنون در این سرشماری حضور یافته‌اند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان شرکت در سرشماری مربوط به عسلویه، تنگستان و کنگان است، اضافه کرد: آمار واقعی مورد تاکید ما است چراکه این آمار در برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوض‌پور ادامه داد: دستگاه‌ها و نهادها با جدیت در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن مشارکت و همراهی کردند و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها برای رفع مشکل بیکاری در استان بوشهر نیز پای کار باشند.

وی خواستار فعال‌تر شدن کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شد و افزود: دبیران کارگروه‌ها با جدیت بیشتری نسبت به برگزاری این نشست‌ها اقدام کنند و شاهد خروجی مناسبی ازاین کارگروه‌ها باشیم.