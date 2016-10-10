  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

«اداره اوقاف پلدختر» رئیس ندارد/ امام جمعه انتقاد کرد

«اداره اوقاف پلدختر» رئیس ندارد/ امام جمعه انتقاد کرد

پلدختر - اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پلدختر از ابتدای مهر ماه امسال رئیس ندارد و همین امر موجب انتقاد امام جمعه این شهرستان شد.

حجت الاسلام محمد سوری امام جمعه پلدختر در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری امامزادگان قطب فرهنگی محسوب می شوند که انتظار می رود  مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان، اداره اوقاف شهرستان پلدختر را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان پلدختر نیازمند احیای برنامه ها و کارهای فرهنگی است افزود: ماموریت مسئول سابق اداره اوقاف و امور خیریه پلدختر اوایل مهرماه سالجاری به پایان رسیده و تا کنون دو نفر به عنوان مسئول این اداره معرفی شده اند و این در حالیست که این دو نفر مسئولیت در این زمینه را نپذیرفته اند.

امام جمعه پلدختر گفت: هم اکنون نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پلدختر بدون رئیس بوده و کار مردم و ارباب رجوع بدون پاسخ باقی مانده و این امر نشان می دهد که باید هرچه زودتر اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.

کد مطلب 3792098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها