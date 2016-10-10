«اداره اوقاف پلدختر» رئیس ندارد/ امام جمعه انتقاد کرد

حجت الاسلام محمد سوری امام جمعه پلدختر در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری امامزادگان قطب فرهنگی محسوب می شوند که انتظار می رود مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان، اداره اوقاف شهرستان پلدختر را از این بلاتکلیفی نجات دهند.

وی با بیان اینکه شهرستان پلدختر نیازمند احیای برنامه ها و کارهای فرهنگی است افزود: ماموریت مسئول سابق اداره اوقاف و امور خیریه پلدختر اوایل مهرماه سالجاری به پایان رسیده و تا کنون دو نفر به عنوان مسئول این اداره معرفی شده اند و این در حالیست که این دو نفر مسئولیت در این زمینه را نپذیرفته اند.

امام جمعه پلدختر گفت: هم اکنون نمایندگی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان پلدختر بدون رئیس بوده و کار مردم و ارباب رجوع بدون پاسخ باقی مانده و این امر نشان می دهد که باید هرچه زودتر اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.