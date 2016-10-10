جزییات سومین سوگواره تجسمی «سرخ و سیاه به رنگ عشق»

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین سوگواره هنرهای تجسمی با عنوان «سرخ و سیاه به رنگ عشق» در چهار رشته عکاسی، پوستر، تصویرگری و نقاشی همزمان با رحلت پیامبر اکرم (ص) از ۹ تا ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۵ توسط برج میلاد تهران در نگارخانه میلاد برگزار می شود.

هدف از برگزاری این دوره از سوگواره ثبت جلوه‌های معنوی و حضور پرشور مردم در برگزاری آیین‫ های ایام محرم و صفر و نمایش فرهنگ غنی اسلامی ایرانی و اهمیت این ماه‫ ها در فرهنگ غنی شیعه در اقصی نقاط ایران است. برگزاری نمایشگاه هنری از این آیین پرشکوه و دستیابی به آثار ارزشمند هنرمندان تجسمی از دیگر اهداف برگزار کننده است.

هنرمندان و علاقمندان به شرکت در هر یک از رشته های هنری می توانند در بخش‫های عکاسی و تصویرسازی حداکثر ۵ اثر و در بخش طراحی گرافیک (پوستر) حداکثر ۳ اثر و در بخش نقاشی ۳ تصویر اثر خود را با رزلوشن ۲۰۰ Dpi با فرمت jpeg و مود RGB با رعایت مقررات تخصصی اعلام شده در هر بخش ارسال کنند. همچنین متقاضیان در سه رشته عکاسی، تصویرگری و پوستر فایل ارسالی باید به صورت دیجیتالی ارسال شود.

داوری آثار در رشته نقاشی دو مرحله ای است و متقاضیان رشته نقاشی در مرحله ثبت نام باید فایل تصویر اثر خود را به صورت دیجیتالی ارسال و پس از انتخاب مرحله اول و پذیرش تا تاریخ اعلام شده اصل اثر را برای انتخاب نهایی به دبیرخانه تحویل یا ارسال کنند. توجه شود که کیفیت فایل باید بیانگر جزییات اثر برای هیات انتخاب باشد.

براساس اعلام دبیرخانه سوگواره «سرخ، سیاه به رنگ عشق» مهلت ارسال آثار در رشته نقاشی تا ۲۸ آبان ماه و مهلت ارسال آثار سه رشته عکاسی، پوستر و تصویرگری تا ۳۰ آبان ماه است.

نمایشگاه آثار پذیرفته شده از ۹ تا ۱۷ آذر ماه در نگارخانه میلاد در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد. همچنین مراسم اهدای جوایز سه شنبه ۹ آذر ماه همزمان با رحلت پیامبر اکر (ص) ساعت ۱۷ در نگارخانه برج میلاد برگزار می شود.